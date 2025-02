El aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva es un testigo no verosímil, concluye la fiscalía de la Nación

Tras más de un año de investigación, el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela concluyó que el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto es un testigo no verosímil y que la declaración que dio a los fiscales del desactivado Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) es inconsistente y estaría motivada por resentimientos y enemistades personales.

La fiscalía llegó a esa conclusión al reconstruir con documentos y otros testimonios al menos tres hechos presuntamente ilícitos referidos por Villanueva Barreto, en los que se involucra en actividades indebidas a los ex fiscales de la Nación, Patricia Benavides y Pablo Sánchez, el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, la congresista Ruth Luque, el fiscal superior coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y al ex fiscal provincial Marco Huamán.

Desde marzo de 2024, La República había advertido de inconsistencia en las declaraciones del mencionado aspirante a colaborador eficaz, pero esta es la primera vez que la fiscalía reconoce y advierte que no se han encontrado elementos que confirmen lo dicho por Villanueva sobre un posible acuerdo ilícito entre Patricia Benavides y Pablo Sánchez para beneficiarse mutuamente.

Lo dicho por Villanueva no tiene correlato con la realidad

Fiscal supremo titular Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación

De acuerdo con Villanueva, Benavides y Sánchez acordaron que él archivaría una investigación a su hermana, la jueza Ruth Benavides, a cambio de lo cual ella intercedería ante el fiscal provincial Marco Huamán para que se archive la investigación a uno de los hijos del fiscal supremo. Sobre este hecho, se ha determinado fuera de toda duda que cuando se archivó la investigación al hijo del fiscal Pablo Sánchez, ese caso ya no estaba a cargo de Huamán.

Los fiscales a cargo del caso del hijo de Pablo Sánchez han señalado que ni antes, durante o después de la época en que se proyectó y redactó la resolución de archivo, tuvieron contacto con Marco Huamán. Además, se tiene en cuenta que en caso de haber querido que Huamán archive ese caso, habría sido suficiente que Benavides demore unos cuantos días su designación como fiscal supremo adjunto.

En tanto, se ha demostrado que la propuesta para archivar la investigación a Ruth Benavides fue realizada por la fiscal Bersabeth Revilla.

La misma falta de verosimilitud y falta de respaldo en la realidad se encuentra en la declaración de Jaime Villanueva sobre un acuerdo entre Pablo Sánchez y Pablo Talavera para lograr la destitución del ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a cambio de nombrar a Javier Palomino Sedó como secretario general del Ministerio Público.

Posible resentimiento del testigos

Congresista Ruth Luque

"Al respecto es menester precisar que, durante la presente investigación, no se he logrado obtener elemento alguno que acredite dicha aseveración, contado únicamente con la declaración y/o sindicación del citado testigo", refiere la fiscalía. Además, advierte una supuesta inconsistencia en la declaración de Jaime Villanueva pues este refirió de encuentros semi clandestinos entre Sánchez y Talavera, pero en la investigación se descubrió que, en el periodo de 1 de enero al 31 de julio de 2015, en el registro de visitas del Consejo Nacional de la Magistratura aparece que Pablo Sánchez visitó a Pablo Talavera en febrero y abril del 2015.

"Situación que hace inferir que el testigo no tendría información veraz de los actos realizados por Sánchez Velarde, cuestionándose los supuestos "acuerdos" adoptados entre ambos e incluso la relación de amistad y/o confianza que alega tener con este, ya que se advierte que desconocía en absoluto sobre las visitas efectuadas por Pablo Sánchez Velarde a Pablo Talavera", precisa la fiscalía.

Además, que Jaime Villanueva esta motivado por "posibles resentimientos y enemistades producto de conflictos laborales suscitados antes de iniciarse la presente investigación, con el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez por haberlo cesado como Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público, por lo que su declaración no genera certeza.

La misma falta de credibilidad se observa en la declaración de Villanueva sobre presuntos acuerdos entre el fiscal superior Rafael Vela y la congresista Ruth Luque Ibarra para archivar una investigación por lavado de activos al ex presidente Pedro Castillo, a cambio de que se nombrara a Anahí Durand y Pedro Francke como ministros de la Mujer y de Economía.

El despacho de la fiscal de la Nación no ha podido encontrar un solo testigo u otra evidencia de la existencia de ese posible acuerdo. Sobre todo, porque los dirigentes de Perú Libre han declarado que la designación de Durand y Francke como ministros fue consecuencia de un acuerdo político, en la que Luque Ibarra no tuvo ninguna participación.

Las conclusiones de la fiscalía de la Nación si bien se refieren a tres casos, pero tendrá repercusiones en otros casos donde también se han advertido inconsistencia y hechos falsos en la declaración de Jaime Villanueva. Al determinarse que la declaración de Villanueva no es creíble se archivaron las investigaciones a la ex fiscal Patricia Benavides, el fiscal Pablo Sánchez y a la congresista Ruth Luque. Esta pendiente de definirse, pero tendrán el mismo resultado las investigaciones a Pablo Talavera, Rafael Vela y Marco Humán, referente a los hechos objeto de la investigación.