César Acuña justifica su presencia en la UCV y se deslinda de la crisis de seguridad en Trujillo: "¿Qué podría hacer si hay un asalto?"

César Acuña, gobernador regional de La Libertad, fue cuestionado por haber usado sus horas de trabajo para viajar a Lima y asistir a un evento privado en la universidad César Vallejo. Esto mientras su región se encuentra en estado de emergencia por el aumento del crimen organizado. Ante la prensa, se le preguntó por qué no optó por asistir de manera virtual, permitiéndole continuar con sus labores para enfrentar las extorsiones y homicidios que afectan a la región.

"¿Qué podría hacer yo en Trujillo si hay un asalto o una bomba? La Policía debe estar pendiente. La seguridad depende de la PNP, Fiscalía y Poder Judicial", fue la respuesta del gobernador como forma de deslindarse de responsabilidad alguna.

Además, indicó que al ser el fundador de la casa de estudios no podía hacer un desplante a la invitación. "Sería un desaire que te inviten a una universidad que has fundado y porque haya malos comentarios, no ir", alegó.

César Acuña se pronuncia sobre buffet del Congreso

Ante el destape del aumento de porciones para el alimento de los congresistas a 1.6 millones de soles por el periodo de 16 meses, el gobernador César Acuña fue enfático y expresó que este tipo de actitudes hacen que hoy cuenten con apenas 4% de aprobación.

"Personalmente yo critico el comportamiento general de Congreso de la República", añadió.

No es la primera vez que se le cuestiona a César Vallejo

De acuerdo con un reportaje revelado en julio de 2024, Acuña habría usado su viaje oficial a China para cerrar acuerdos con Huawei que beneficiaría a la universidad César Vallejo (UVC), de la cual es fundador. El viaje tenía como objetivo inicial fortalecer la seguridad ciudadana a través de la adopción de tecnología avanzada, pero de acuerdo con la investigación periodística habría servido para fomentar los intereses privados de Acuña.

En varias ocasiones, cuando se le preguntó a Acuña sobre el verdadero propósito del viaje, este evadió las preguntas y, con ayuda de su equipo de seguridad, impidió que los periodistas indagaran más. Un vídeo obtenido por Cuarto Poder muestra a Acuña en una recepción de Huawei, donde se le ve interactuando con altos ejecutivos de la empresa y de la UCV.

Curiosamente, durante el reciente evento realizado en la UCV se puede ver que tiene como patrocinador a la empresa china.