Contraloría blinda a César Acuña: informe descarta irregularidades en su polémico viaje a China

La Contraloría General de la República descartó sancionar al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, por el viaje oficial que realizó a China en abril de 2024. Pese a que se revelaron indicios de que la visita de Acuña Peralta al país del medio oriente habría sido con otros interés, el organismo de control concluyó que no existen pruebas suficientes para determinar que utilizó su visita para beneficiar a la Universidad César Vallejo (UCV), institución de su propiedad.

"Aunque el gobernador regional y varios directivos de la Universidad César Vallejo viajaron a Francia el 4 de abril de 2024, esto no constituye una prueba suficiente para afirmar que el funcionario realizó gestiones a favor de la universidad de la que es fundado", se lee en la resolución de la Contraloría a la que accedió Cuarto Poder, quienes revelaron los detalles sobre el viaje César Acuña a China.

César Acuña y su viaje a China

El Consejo Regional de La Libertad autorizó en marzo de 2024 el viaje a China de César Acuña bajo el argumento de que buscaría mejorar la seguridad ciudadana en la región con el uso de tecnología avanzada. Sin embargo, el reportaje periodístico reveló que el gobernador y su comitiva visitaron universidades en Beijing y Shenzhen, donde participaron en actividades vinculadas a la UCV.

Además, revelaron vídeos donde mostraban a Acuña Peralta en reuniones con representantes de universidades chinas y en un evento organizado por Huawei. En las imágenes se le observaba acompañado de directivos de la UCV, lo que reforzó las sospechas sobre el verdadero propósito de su visita. Al ser consultado sobre el tema, el gobernador regional aseguró que el objetivo era comprender cómo otros países enfrentan la delincuencia.

Pese a estos indicios, la Contraloría ha considerado que no hay elementos determinantes para concluir que se favoreció a la universidad que dirige en dicho viaje. Además, con relación a la uso de recursos públicos, el informe señala que el Gobierno Regional de La Libertad notificó de que el viaje de César Acuña a China no representó un gasto para el Estado ni para el presupuesto de la región. “El gobernador no ha solicitado viáticos para dicho evento (…) que se realizó en la ciudad de Shenzhen, China”, señaló el subgerente de Contabilidad del Gobierno Regional a dicha entidad.