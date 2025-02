El Colegio de Abogados de Lima (CAL) anunció que llevará el caso del proceso disciplinario iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta decisión fue anunciada durante una reunión celebrada el 17 de febrero, en el Palacio de Justicia, donde el Decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, y otros directivos expresaron su preocupación por lo que consideran un ataque a la autonomía judicial.

Durante el encuentro, el CAL manifestó su rechazo al proceso disciplinario, en el que argumentó que este afecta principios fundamentales del Estado de derecho, como la independencia judicial, el debido proceso y la división de poderes. "Este acto atenta contra la autonomía de los jueces y el funcionamiento adecuado del sistema judicial", afirmó Canelo Rabanal, quien hizo un llamado a la reflexión sobre la gravedad de la situación.

La Dra. Janet Tello agradeció el respaldo del CAL, donde destacó la importancia de sus pronunciamientos en defensa de la justicia y el Estado de derecho. "Después de muchos años, el CAL ha hecho sentir su voz y nos devuelve la esperanza a la comunidad jurídica y a la población en general”, expresó.

En la reunión, el Decano del CAL también solicitó la evaluación de una atención irrestricta a los abogados por un tiempo determinado, con el objetivo de garantizar un mejor acceso a la justicia y responder al clamor de los miembros de la Orden. Además, se discutió la posibilidad de suscribir convenios específicos relacionados con el ejercicio de los abogados, la ética profesional y la transparencia.

Otro tema relevante abordado fue la reactivación de las reuniones entre magistrados y abogados litigantes, que se realizaban antes de la pandemia de COVID-19, con el fin de fortalecer la comunicación y colaboración entre ambas instituciones. Asimismo, se planteó la creación de un Observatorio de la Jurisprudencia Peruana y la importancia de promover la formación continua de los profesionales del derecho.

JNJ se enfrenta a una infracción constitucional por proceso contra Janet Tello

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría estar cometiendo una violación constitucional al iniciar un procedimiento disciplinario urgente contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, según lo indicó su abogado, Luciano López, a RPP.

Según el abogado, la JNJ carece de la autoridad para iniciar un procedimiento en un caso que aún está pendiente, como el del coronel en retiro Julio Ramón Cadenillas Díaz, quien presentó una acción de amparo contra la resolución que es objeto del proceso inmediato. Esta acción resultó en que las autoridades concluyeron que no se habían violado sus derechos.

“En la actualidad tiene una sentencia desfavorable en primera instancia, donde el mismo hecho dice: ‘No, acá no hay ningún problema con norma derogada, acá no hay ningún problema con motivación’, y este señor ha apelado”, explicó el letrado.

Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sobre proceso de la JNJ en su contra: “No me siento amenazada”

El último 16 de febrero, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, declaró que "no se siente amenazada" por la decisión de la Junta Nacional de Justicia de iniciar un procedimiento disciplinario urgente en su contra, argumentando que la institución no tiene la autoridad para hacerlo y que el caso que se le cuestiona no justifica un proceso de tal envergadura (donde la sanción más severa es la destitución).

"Lo recibo con mucha sorpresa porque los procesos exprés son precisamente para aquellos casos de conductas graves, por ejemplo, si a un juez se le interviene en un acto de corrupción. No puede ser que se dé un proceso inmediato para cuestionar un criterio jurisdiccional sobre lo cual la JNJ no tiene competencia", declaró en entrevista a Punto Final.