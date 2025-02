Harvey Colchado recuerda su gestión contra el terrorismo y lanza mensaje a Santiváñez: "Así se trabaja con estrategia"

El coronel en retiro Harvey Colchado denunció mediante X que el ministro Juan José Santiváñez estaría buscando desacreditar su ascenso con mérito como policía de inteligencia que obtuvo hace 27 años y su ascenso como coronel PNP, que se concretó en noviembre de 2016. Todo esto como forma de amedrentamiento por no haberse alineado a los requerimientos del Gobierno en relación con el caso Los waykis en la sombra.

"Hace 13 años, junto al Crnl. Walter Lozano (Bica) y un equipo excepcional de policías, capturamos al camarada Artemio, desmantelando la estructura terrorista en el Huallaga y logrando un golpe decisivo contra Sendero Luminoso", fue como inició su post Colchado, para luego explicar que el éxito de la captura de Artemio fue posible gracias a la aplicación de procedimientos de colaboración eficaz, así como la ejecución de técnicas especiales de investigación (agentes especiales, operaciones encubiertas, intervenciones telefónicas y detenciones preliminares judiciales).

En esa línea, el coronel en retiro Harvey Colchado advirtió que la lucha contra el crimen organizado se ha debilitado tras la eliminación de la detención preliminar judicial y la reducción de los plazos para la colaboración eficaz y las intervenciones telefónicas, promovidos por el ministro Juan José Santiváñez. Según el exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), estas modificaciones permiten que delincuentes peligrosos sigan en libertad.

En su publicación en redes sociales, Colchado recordó que en la región del Huallaga, donde lideró operativos contra el terrorismo, actualmente no queda ninguna agrupación terrorista activa. Esto, según él, se logró gracias al uso de herramientas efectivas como la estrategia, la inteligencia y la investigación, en contraposición a lo que calificó como "improvisación desde un escritorio".

El exjefe policial instó al Gobierno de Dina Boluarte a replicar su estrategia en otras zonas del país afectadas por la criminalidad. En un mensaje dirigido al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Colchado fue enfático: “Así se trabaja con estrategia, inteligencia e investigación. No haga más daño al país”. Además, lo acusó de haber favorecido a investigados en el pasado y de no permitir que los especialistas policiales hagan su trabajo con enfoque estratégico.

Su pronunciamiento estuvo acompañado de fotografías que evidencian su labor en operativos previos, en un intento por reafirmar la importancia de una lucha contra el crimen basada en inteligencia y planificación, y no en la simple presencia de efectivos en las calles.

Finalmente, concluyó su mensaje dirigiéndose al ministro Juan Santiváñez: "Si quiere hurgar sobre mí, averigüe como se hizo el trabajo en el Huallaga, y tal vez pueda aprender algo".

Harvey Colchado denunció ser víctima de reglaje por parte del Gobierno de Dina Boluarte

En una entrevista exclusiva con La República, el coronel Harvey Colchado denunció ser víctima de esta forma de seguimiento e incluso de haber recibido amenazas de muerte. "Tengo mucha información de policías y civiles que me dicen que ellos (los del Gobierno) me están haciendo reglaje. Me dicen que me cuide porque me quieren victimar. Sin embargo, no les tengo miedo", dijo en aquella ocasión.

Al respecto, el politólogo Jhimer Monzón, en conversación con este diario, advirtió que si se confirma el supuesto reglaje o las amenazas de muerte, sería claro que estamos ante una dictadura de un grupo de poder que utiliza recursos para satisfacer sus intereses políticos y económicos. Además, señaló que este hecho podría tener un efecto dominó, haciendo insostenible la imagen del Gobierno, pues intensificaría el rechazo y desapego de la ciudadanía hacia los poderes del Estado.