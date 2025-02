Janet Tello pide al Congreso restituir la detención preliminar: "Se está perdiendo la posibilidad de encontrar a los autores de delitos"

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, le pidió al Congreso restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia como medida contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana que atraviesa la ciudadanía. En ese sentido, en una mesa de trabajo encabezada por Eduardo Salhuana, Tello recomendó al Legislativo que en la toma de sus decisiones se encuentre la aprobación de dicho proyecto de ley, minutos después de que Salhuana cuestionara su presencia y la de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza —quien no asistió a la citación pese a haber confirmado su participación— al no estar en el inicio de la sesión.

"Con relación a las medidas de lucha contra la delincuencia, ¿qué duda cabe que las unidades de flagrancia están ocupando un lugar preponderante y, por lo tanto, debe ser priorizado al momento de tomar decisiones en el Congreso? Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que hay algunos temas sobre los cuales quiero llamar la atención y es la necesidad de restituir la detención preliminar", solicitó la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

En esa misma línea, la titular del Poder Judicial argumentó su pedido tras señalar que los delitos cometidos no pueden quedar impunes y que, mientras más se demore el Parlamento en publicar por insistencia la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, será más complicado encontrar a los posibles delincuentes.

"Día que pasa, hora que pasa, se está perdiendo la posibilidad de encontrar a los autores de delitos. Bien sabemos que la detención preliminar lo que busca es recabar, recopilar los indicios, porque evidentemente es un estado de sospecha, pero si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune, hago esta petición", dijo.

En la Mesa de Trabajo de Lucha contra la Delincuencia e Inseguridad Ciudadana que se llevó a cabo en el Congreso, también participó el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el titular de la cartera de Defensa, Walter Astudillo, y con la presencia de otros parlamentarios.

Ley de detención preliminar debe verse en el Pleno del Congreso

El último 6 de febrero, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, señaló ante los medios de comunicación —luego de que la Comisión de Justicia aprobara por insistencia el dictamen de detención preliminar— que la aprobación de la ley se tendría que ver en el Pleno y podría retrasarse hasta marzo debido al receso parlamentario y que, actualmente, solo trabaja la Comisión Permanente. Asimismo, Salhuana recordó que para la convocatoria de un Pleno Extraordinario es necesario contar con 78 firmas de los legisladores.

"La Comisión de Justicia, cumpliendo con su labor, ha aprobado la insistencia del proyecto de ley referida a la detención preliminar. Lo que corresponde ahora es que esto sea debatido en un Pleno del Congreso, no puede ser visto en la Comisión Permanente por ser una insistencia, para un Pleno Extraordinario necesitamos la firma de 78 parlamentarios, no hay ningún pedido en este momento. Lo que sé es que han iniciado con la recolección de firmas, una vez que tengamos las 78 (firmas) nosotros vamos a proceder conforme al reglamento a convocarlo", declaró Eduardo Salhuana.