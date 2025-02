Harvey Colchado en entrevista con Hildebrandt compara a Dina Boluarte con dictador Alberto Fujimori

En una entrevista con el periodista César Hildebrandt, el coronel PNP (r) Harvey Colchado afirmó que el régimen de Dina Boluarte presenta similitudes con la dictadura de Alberto Fujimori en la década de los 90. Si bien Boluarte no cuenta con presencia en el Congreso, tanto su Gobierno como el de Fujimori comparten prácticas corruptas en distintas esferas de poder dentro del Estado peruano, sustentó el exjefe de la Diviac.

"Algo similar al segundo gobierno de Fujimori está sucediendo en la actualidad, solo que este Gobierno no tiene presencia en el Congreso. Ha establecido alianzas, hay un cogobierno entre bancadas del Legislativo y el Ejecutivo. Como parte de ese pacto, se están aprobando normas y derogando leyes que afectan la investigación de la criminalidad. (…) Es un pacto corrupto que se repite cíclicamente. Pasó en los 90 y ahora ocurre con más fuerza: copar las instituciones", señaló.

Para Colchado, esto forma parte de una estrategia de Boluarte y su círculo cercano, cuyo objetivo sería tomar el control de las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder. "La meta es llegar al 2026 con ciertas instituciones del Estado bajo control, especialmente aquellas que administran justicia. Una vez copado el Estado, podrán encubrir sus actos de corrupción en distintos ministerios. La ciudadanía debe ser consciente de esto para elegir bien a sus gobernantes, no solo en el Legislativo, sino también en el Ejecutivo", advirtió.

"Mi suerte habría sido distinta si no allanaba el domicilio de Dina Boluarte"

En otro momento de la entrevista, Colchado sostuvo que existen serios indicios que justifican una investigación contra la presidenta Dina Boluarte. Explicó que, durante su labor al frente del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), logró identificar pruebas específicas que demostrarían su responsabilidad en presuntos actos ilícitos.

"Los indicios sobre presuntos actos de corrupción en los que está incurriendo son evidentes, y la Fiscalía los está documentando. Nosotros, en el Eficcop, al investigar a su hermano, encontramos elementos que la vinculan con un presunto integrante de una organización criminal. Sin embargo, ahora es la Fiscalía de la Nación la que debe determinar su responsabilidad", indicó.

Asimismo, el coronel PNP afirmó que, de no haber participado en el allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte como parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción, su destino habría sido distinto. "Sí, mi suerte habría sido diferente si no allanaba el domicilio de Dina Boluarte. Posiblemente, el próximo año habría sido ascendido a general. Pero esto no queda ahí, porque meses antes incluso me ofrecieron el cargo de agregado policial en Estados Unidos", reveló.