RMP sobre dilatación del Ejecutivo y Congreso en restituir detención preliminar: "No hay paz, ni seguridad, hay balazos"

En una nueva edición del programa 'Sin Guion', la periodista Rosa María Palacios opinó sobre la restitución de la detención preliminar. Luego de que la Comisión de Justicia aprobara por insistencia el dictamen original, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, señaló que se esperaría a reunir las 78 firmas necesarias para evaluar la posibilidad de que el Pleno se reúna y apruebe esta iniciativa. Sin embargo, destacó que, de momento, el periodo legislativo se encuentra en receso. Palacios consideró que la postura de Salhuana respecto a la restitución de esta medida refleja una excesiva parsimonia.

"Es fundamental que vivamos en un ambiente de paz. No hay paz ni seguridad, hay balazos. Se necesitan urgentemente herramientas legales para luchar contra el crimen. (…) Y el señor Salhuana ha dicho: 'Bueno, si se reúnen las 78 firmas, se verá; y si no, en marzo, con toda calma'", expresó.

Del mismo modo, Palacios recordó que ya han transcurrido seis meses sin una correcta aplicación de la detención preliminar. Agregó que, si bien el dictamen aprobado por insistencia busca restituir esta medida, no es el más adecuado: "De octubre a marzo serán seis meses sin detención preliminar, en beneficio de los delincuentes comunes. Y ojo, no se olviden: no se ha restituido la figura de organización criminal dentro del dictamen, salvo para los delitos de sicariato y extorsión", señaló la periodista.

¿Cuáles fueron las palabras de Salhuana sobre la restitución de la detención preliminar?

Después de que la Comisión de Justicia aprobara el dictamen por insistencia para restablecer la detención preliminar, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, comentó sobre el proceso a seguir para la restitución de esta figura legal. Explicó que la aprobación de esta propuesta podría demorarse hasta marzo, dado que la insistencia debe ser ratificada por el Pleno del Congreso y, en este momento, debido al receso parlamentario, solo está funcionando la Comisión Permanente.

"La Comisión de Justicia, cumpliendo con su labor, ha aprobado la insistencia del proyecto de ley referido a la detención preliminar. (…) Lo que corresponde ahora es que esto sea debatido en un pleno del Congreso, ya que no puede ser tratado en la Comisión Permanente por tratarse de una insistencia", declaró el titular de la Mesa Directiva.

No obstante, Salhuana no descartó la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria en caso de que se presenten las firmas necesarias: "Una vez tengamos las 78 firmas, procederemos con la sesión extraordinaria, conforme lo establece el Reglamento del Congreso", indicó.

Cambio Democrático presentó un oficio para reunir las 78 firmas necesarias para una sesión extraordinaria

La bancada de Cambio Democrático envió un oficio solicitando la convocatoria de una sesión extraordinaria. Según explicó Salhuana, se requieren 78 firmas de congresistas para iniciar el proceso. Las congresistas Sigrid Bazán y Ruth Luque confirmaron que la bancada de Cambio Democrático presentó el documento con el objetivo de obtener las firmas restantes necesarias para llevar a cabo la convocatoria.

Hasta el momento, la solicitud ha sido firmada por las mencionadas congresistas, así como por Isabel Cortez y Susel Paredes. El propósito de esta iniciativa es que la sesión extraordinaria se enfoque en la votación sobre la restitución de la detención preliminar.

"Queremos que se ratifique la restitución de la detención preliminar, algo que nunca debió dilatarse ni ser observado. (...) Estamos formalizando nuestro pedido para un pleno extraordinario. Sabemos que debemos cumplir con el requisito de reunir las firmas, por lo que hemos planteado esta solicitud a todas las bancadas, con el fin de no tener que esperar el inicio del periodo legislativo ordinario y poder abordar este tema como único punto en la agenda", declaró Luque en exclusiva para La República.