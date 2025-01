La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respondió a las críticas que la presidenta Dina Boluarte realizó durante una actividad oficial en el Callao sobre el sistema de justicia. Desde Cajamarca, Tello señaló que los cuestionamientos constantes no contribuye a mejorar el panorama del país y, en lugar de señalar responsabilidades, se debe pensar en soluciones.

"Le pediría a la presidenta Boluarte que dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien y hago este llamado de unidad. ¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer ignominioso, vergonzoso? ¿Cuál es el mensaje a la población?", cuestionó Janet Tello.

Asimismo, la presidenta del Poder Judicial recalcó que ella acudió personalmente junto a autoridades del Ejecutivo a Trujillo tras el ataque que sufrió el Ministerio Público la semana pasada, por lo que la reacción de la mandataria (al criticar la labor judicial) se debería a que se encontraba en el exterior.

“En La Libertad, hemos tenido un mensaje de unidad que la presidenta, quizá porque no estuvo en el país, no se ha enterado, para mejorar las unidades de flagrancia; no echarnos las culpas, probablemente todos tengamos alguna responsabilidad, pero es mirar de aquí para adelante”, puntualizó Tello.

Dina Boluarte criticó al sistema judicial peruano

Dina Boluarte criticó las investigaciones judiciales en su contra durante una actividad oficial en el Callao, calificándolas como "carpetas de circo" y cuestionando la imparcialidad del sistema de justicia peruano. La presidenta desestimó las indagaciones - como el caso Cofre - y dijo que dan una 'mala imagen del país' a nivel internacional.

"Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen 'no es posible lo que está pasando en su país'. Y todo lo contrario, me felicitan y me dicen 'presidenta usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes", dijo la mandataria.

Sin embargo, Janet Tello no quiso responder de forma directa a las críticas de la presidenta Boluarte. "Por eso no me voy a remitir a opinar sobre las apreciaciones que cualquier otro funcionario tenga sobre el trabajo nuestro", expresó.

Además, ratificó la labor de su institución contra la ola de criminalidad que afronta el país y subrayó la importancia de subsistemas especializados, como el de flagrancia y los módulos de justicia contra la violencia hacia la mujer. "Hay jueces que trabajan 24 horas en la lucha contra la delincuencia, la impunidad y la violencia en los hogares", finalizó.