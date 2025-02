Partidos de Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, José Luna Gálvez y César Acuña están detrás de la ley que persigue a las ONG

Los partidos de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, José Luna Gálvez y César Acuña son quienes impulsaron el dictamen que atenta contra las organizaciones no gubernamentales registradas en Perú. Si bien desde un inicio se supo que la propuesta que somete a las ONG a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y plantea una serie de requisitos y sanciones, tenía nombre propio, una reciente publicación en las redes oficiales del Congreso disipó toda duda.

El parlamento presentó como autores de esta iniciativa a las bancadas Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos, Alianza para el Progreso y Honor y Democracia. Tal respaldo fue constatado por La República.

La congresista de Alianza para el Progreso (APP) Lady Camones defendió, en diálogo con este medio, el dictamen aprobado el último 5 de junio alegando que "existe un problema de transparencia en la forma y el quiénes han venido ejecutando los fondos de cooperación internacional y la compatibilidad entre sus objetivos y las políticas de Estado y del Gobierno".

"Lo que se busca es que la actividad de cooperación internacional vaya de la mano con las políticas públicas vigentes, como por ejemplo el programa de reemplazo de cultivos en zonas cocaleras", agregó.

De la misma forma, el parlamentario no agrupado Carlos Zevallos, quien al momento de la aprobación del referido dictamen era miembro de Podemos, justificó la iniciativa alegando que buscan mayor "transparencia de los recursos que ingresan de afuera a las ONG".

Según su percepción, actualmente, las ONG usan dinero externo para fines ajenos a sus proyectos. "Por ejemplo, hay una ONG para la familia, pero de ahí desvían fondos para medios de comunicación. Entonces, el dinero que llega no va directamente al propósito de la ONG, sino para financiar algunas protestas, marchas o reclamos o a medios de comunicación que vayan en contra", mencionó a este medio. Sin embargo, al ser consultado por casos concretos en los que se pruebe ello no supo mencionar ninguno. "No tenemos casos porque como el dinero ha estado ingresando sin filtros no tenemos evidencia, pero más o menos se supone ello", dijo.

Lo que sí citó fue una situación alineada a lo señalado por la presidenta Dina Boluarte, quien durante un discurso acusó a las ONG de proteger criminales, abandonar a la PNP y de desestabilizar a la democracia.

"Por ejemplo, Devida ha estado recibiendo presupuestos para erradicar la hoja de coca. Ellos tenían un proyecto que consistía en eliminar los sembríos de coca y reemplazarlos por uno de fresas y así se iba combatiendo el narcotráfico, pero lo que hacían era que se sembraban las fresas sin eliminar el sembrío de coca. No hubo un trabajo con resultados. También llegaba plata para medios de comunicación que iba dirigido a sensibilización, pero se usaba para otra cosa", ejemplificó Zevallos.

Respecto a Fuerza Popular, su interés con la propuesta que vulnera las ONG fue evidenciada el último 5 de junio, fecha en la que se aprobó por mayoría el referido dictamen. En esa oportunidad, respaldaron la iniciativa todos los fujimoristas: Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez y Auristela Obando.

Se sumaron Lady Camones y Elva Julón (APP), así como José Williams, María del Carmen Alva, Darwin Espinoza, Isaac Mita, Silvana Robles y Elías Varas. El único voto en contra vino del legislador Luis Kamiche.

Congresistas no descartan que dictamen que atenta contra las ONG sea aprobado en marzo

En esa línea, el parlamentario Zevallos no descartó que el dictamen sea evaluado en la segunda legislatura, en marzo. "No está dentro de las prioridades, pero esto es política. Probablemente, puede darse para dar qué hablar. Políticamente se mueven las cosas menos pensadas", indicó.

Por su parte, Camones tampoco rechazó ello. "La determinación de la priorización en la agenda del Pleno de del Congreso de dictámenes se determina por acuerdo de Junta de Portavoces el cual es debidamente ejecutado por el Presidente del Congreso, les corresponde a dichos órganos parlamentarios informar al respecto", dijo.