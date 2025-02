En la reciente edición de su programa Sin guion, Rosa María Palacios se refirió a la fotografía que Juan José Santiváñez envió al capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo (alias 'Culebra'), tras asumir como ministro del Interior. Palacios recordó cómo el ministro ha negado en varias ocasiones las comunicaciones con Izquierdo y aseguró que con este selfie y otras conversaciones enviadas desde su WhatsApp, queda claro el vínculo cercano entre ambos.

"Es impresionante cómo van dejando huellas por todas partes. (...) Se tomó un selfie, por lo tanto, está claro que las comunicaciones encontradas en el teléfono de Junior Izquierdo acreditan plenamente que el interlocutor es el propio Santiváñez, porque él mismo se toma una foto y él mismo la coloca en el intercambio de WhatsApp que tiene con Izquierdo", afirmó Palacios.

Asimismo, la conductora del programa la falta de cooperación de Santiváñez con las autoridades cuando le solicitaron entregar su teléfono y cuando negó la veracidad del audio que grabó Junior Izquierdo en un Chifa. "El señor Santiváñez dice que esa no es su voz (sobre el audio grabado), y cuando se le pidió su teléfono lo entregó reseteado, cuando le pidieron su clave de iCloud para entrar a sus mensajes dijo que no y denunció a la fiscal de la Nación. Bueno, esta vez han presentado la fotografía de él mismo tomándose un selfie".

Finalmente, Rosa María Palacios señaló que esta investigación se resolvería cuando ya no fuera ministro, aunque se desconoce la fecha por ser "uno de los engreídos" de Dina Boluarte. "Él le resuelve sus cositas a Dina Boluarte. Que él tenga seis muertos en promedio diario, eso es lo de menos, acá no, no se van a distraer en esos asuntos", puntualizó.

Juan José Santiváñez reconoció foto enviada a 'Culebra' tras jurar como ministro

Luego de la difusión de una foto suya tras asumir como ministro del Interior, Juan José Santiváñez admitió haber conversado por WhatsApp con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, poco después de jurar en el cargo el 16 de mayo de 2024. La imagen, revelada por Cuarto Poder, contradice su versión inicial, en la que negó cualquier comunicación con el oficial policial.

"La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar el selfie o la foto, de otras informaciones que pretenden atribuirme. Nosotros jamás hemos dicho que hayamos tenido ninguna comunicación con el capitán Izquierdo o que no haya ido al chifa, eso jamás se ha negado", expresó Santiváñez a los medios de comunicación.

Asimismo, el ministro del Interior señaló la importancia de diferenciar entre la imagen difundida por el dominical y otras informaciones que, según él, buscan distorsionar los hechos. Santiváñez insistió en que nunca ha negado haber intercambiado mensajes con Izquierdo, pero continúa cuestionando la autenticidad de las grabaciones en posesión de la Fiscalía.