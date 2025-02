Juan Santiváñez: 1.590 homicidios en 266 días al mando del Mininter

Nunca se había visto algo semejante ni en los años del terror: 217 asesinatos en 36 días. El promedio de homicidios hoy es 6 por día, el peor en décadas, según el Sistema de Información Nacional de Defunciones (Sinadef).

Desde el 7 de diciembre del 2022 (hasta el 6 de febrero, fecha de corte de este registro) han transcurrido 793 días, periodo en el que se han reportado 3.844 homicidios, siendo la gestión del actual ministro Juan José Santiváñez la que tiene el mayor promedio diario de muertes (6,0) y acumula casi 1.600 homicidios.

Incluso, lleva menos tiempo (266 días) que el ministro Vicente Romero (308 días), quien registró la segunda mayor cantidad de homicidios, pero con un menor promedio diario de asesinatos (4,0).

Ahora bien, en más de 2 años de gestión, el Gobierno ha cambiado 6 veces de ministro del Interior y cada vez ha tenido peores resultados. Veamos: desde el 7-12-22 hasta el 10 de diciembre de ese año —sin que haya ministro— se registraron siete asesinatos. Del 10 de diciembre al 21 de ese mismo mes, con el ministro César Cervantes Cárdenas, hubo 43 homicidios. Y del 21 de diciembre del 2022 al 13 de enero del 2023, con Víctor Rojas Herrera a la cabeza, se registraron 86 asesinatos.

La cifra se disparó a 1.226 homicidios desde 13 de enero del 2023 hasta el 17 de noviembre de ese año, cuanto estuvo como ministro el exgeneral PNP Vicente Romero Fernández. También, del 17 al 21 de noviembre hubo 11 crímenes, aunque en esa semana no había titular del Mininter.

En las estadísticas también entran Víctor Torres Falcón. Este asumió la cartera del 21 de noviembre del 2023 al 1 de abril del 2024 y en este periodo se registraron 687 asesinatos.

Sántiváñez lleva más de 9 meses

De esa fecha al 16 de mayo, estuvo al frente Walter Ortiz Acosta, y en ese periodo se perpetraron 209 homicidios. Y desde el 16 de mayo del año pasado tomó la posta Juan José Santiváñez. Lleva más de 9 meses en el cargo y ha acumulado 1.590 homicidios.

Es decir, en los 793 días que estos funcionarios estuvieron en el cargo de ministros se registraron 3.844 homicidios, como bien lo advierte el ingeniero y analista de datos Juan Carbajal.

Carbajal sostiene que desde el 7 de diciembre del 2022 han transcurrido 793 días y en ese periodo se ha acumulado una cifra de asesinatos pocas veces vista en nuestra historia, siendo Lima la región con más casos.

Y coincide con lo que muchos analistas sostienen: es en la gestión del actual ministro Juan Santiváñez en la que se ha acumulado la cifra más alta de crímenes de los últimos años.

Muertes terribles, como la de Jorge Ríos Lafite, de 21 años, chofer de transporte urbano que fue baleado por negarse a pagar un cupo de S/7 diarios. O la de Jair Chuquimia, Rutman Berríos y José Luis Ontiveros, quienes eran extorsionados y no recibieron ayuda.

En una reciente encuesta de Ipsos, Juan José Santiváñez es señalado como uno de los personajes públicos con mayor rechazo. Esta desaprobación se debe principalmente al incremento de la criminalidad en el país, los estados de emergencia sin ningún resultado y la detención de personas que luego demostraron ser inocentes. Ahora se anuncia una nueva estrategia: el Plan Celador.

Al respecto, el general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, explicó que para implementar este plan, “se comprarán 9.000 francos de igual número de policías, específicamente para el patrullaje en los distritos de la ciudad”.

“En esta guerra, todos debemos trabajar unidos para derrotar al enemigo”, acotó el comandante general PNP Víctor Zanabria.

No obstante, la realidad demuestra que no bastan planes para frenar la violencia en las calles de Lima, Callao y otras regiones.

Crisis de criminalidad

El exministro Carlos Basombrío no solo cuestiona la gestión de Juan José Santiváñez, sino que también lamenta su conducta personal e incluso califica de vergonzoso que el funcionario se haya enfrentado públicamente al Ministerio de Salud (Minsa) tras criticar las cifras del Sinadef.

“Nosotros en el Observatorio del Crimen y la Violencia, que contamos uno a uno los homicidios, tenemos cifras parecidas (al Sinadef). Hay un incremento desde hace ocho meses, y no hay mes en que estas cifras no aumenten. Incluso las cifras (del Sinadef) no representan todo el universo de homicidios, ya que hay casos en que los médicos no tienen elementos suficientes para determinarlo”, precisó.

Por su parte, el también exministro del Interior Rubén Vargas señala que el Perú atraviesa la mayor crisis de criminalidad organizada en su historia republicana. Criticó la falta de estrategia del Gobierno y la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad. “Estamos ante un Gobierno sin estrategias frente al crimen organizado”.

La mirada de un psiquiatra

El médico psiquiatra Carlos Bromley tiene otra mirada sobre esta realidad. Asegura que los asesinatos se incrementan porque “la vida ha perdido valor en una sociedad psicopatizada como la nuestra, en donde el otro, como ser humano, no existe y la vida es una moneda de cambio para conseguir beneficios como dinero, poder o venganza, y donde el ajuste de cuentas está a la vuelta de la esquina”.

Señala que quienes asesinan “son fríos y calculadores en la planificación de sus crímenes, no tienen empatía con los demás ni respeto ni consideración por la vida, son mentirosos y manipuladores, impulsivos, irritables, iracundos y violentos, tienen poca tolerancia a la frustración, y un pobre control de impulsos que los puede llevar a ser crueles; son egotistas, egocéntricos e irresponsables, suelen consumir alcohol y otras drogas, y están al servicio de ellos mismos y de quienes los contratan para cometer asesinatos”.

Bromley asegura que urge tener un sistema de justicia con resultados reales que sancione a los criminales asesinos y a quienes cometen todo tipo de delitos; una sociedad justa y equitativa que funcione con valores y principios en favor de la vida y el bienestar personal, familiar y comunitario, y una educación con salud mental en las instituciones educativas, para iniciar el proceso de cambio social que necesitamos para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso del país.

ENFOQUE

Crimen Ataca porque no hay planes

Remigio Hernani Meloni, exministro del Interior

Los resultados en la calle son enormemente desagradables y negativos. Hemos pasado el centenar de personas asesinadas (este año), y eso es sumamente preocupante.

El crimen organizado ha implementado otras estrategias de ataque ante la falta de planes e inacción del Gobierno. Este Gobierno, el premier, el ministro del Interior y la propia presidenta viven en un mundo paralelo, porque hablan maravillas de la situación en el Perú cuando todo es una desgracia, ya que estamos en una época bastante triste, con muchísimos asesinatos, secuestros y extorsiones.

Santiváñez es un abogado que conoce de temas jurídicos y legales, pero de ahí a que conozca la situación de inseguridad ciudadana hay una distancia enorme.