Nuevo ministro de Economía, José Salardi, fue denunciado por violencia física y psicológica contra su exesposa

El nuevo ministro de Economía del gobierno de Dina Boluarte, José Salardi, fue denunciado por violencia física y psicológica por su exesposa, aseguró en el programa 'Ocurre ahora' el periodista Alonso Ramos. Según la información difundida, la denuncia fue presentada el 22 de enero de 2011. El testimonio de la denunciante señala que Salardi la habría agredido durante una discusión previa a su separación.

"(…) El hecho ocurrió mientras manteníamos una conversación sobre los problemas que teníamos como pareja. Él había decidido terminar definitivamente la relación, pero luego se desanimó de separarse. Entonces, le dije que esto no era un juego, y él me cogió del cuello, me tiró a la cama y comenzó a ahorcarme. Me soltaba, volvía a cogerme del cuello y cada vez lo hacía con más fuerza. Llegué a pensar que me iba a matar (…)", se lee en la denuncia presentada ante la Policía.

Extracto de la denuncia presentada contra José Salardi por violencia física contra su exesposa | Créditos: Ocurre Ahora-Alonso Ramos.

Ante esta acusación, Salardi declaró que la denuncia fue archivada y no tuvo mayores consecuencias. El ministro de Economía afirmó que el incidente fue superado y que actualmente ambos comparten la crianza de su hijo de manera respetuosa:

"Es preciso mencionar que tal imputación es totalmente falsa y que el caso fue superado. Tanto es así que mi exesposa no prosiguió con la denuncia, y logramos resolver una discrepancia de índole estrictamente privada, por lo que la denuncia fue archivada. Actualmente, tenemos un hijo en común y ambos nos encargamos de su crianza y manutención, manteniendo una comunicación constante, cordial y permanente, a pesar de estar divorciados", aseguró el ahora ministro de Economía en sus descargos al periodista Ramos.

En el Congreso también hay denunciados por violencia de género

No solo en el Poder Ejecutivo hay denunciados por violencia contra la mujer. El congresista José Jerí, representante de Somos Perú, se encuentra atravesando un proceso por una supuesta agresión sexual contra una mujer de 31 años. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, la víctima señaló que el hecho ocurrió el 29 de diciembre, mientras se encontraba en estado de ebriedad en una casa de campo alquilada en Canta.

De acuerdo con el testimonio recogido por el portal Epicentro.tv, la denunciante viajó al lugar junto con su tío político, Marco Antonio Cardoza Hurtado, y el conductor Luis Alfredo Vega Heredia. Este desplazamiento se habría realizado por motivos recreativos y con previa coordinación con Jerí Oré. La mujer explicó que llegaron alrededor de las 8:30 a.m. y, tras desayunar y conversar, el congresista, con quien mantenía una amistad desde hacía varios meses, ofreció dos botellas de pisco, las cuales comenzaron a beber en copas de vidrio. Luego, al sentirse indispuesta tras consumir licor, decidió recostarse en un asiento reclinable cerca de la piscina, a pesar de que el parlamentario trajo otras dos botellas más.

La mujer indicó que, desde ese momento, perdió la noción de lo ocurrido hasta que, horas más tarde, aún aturdida, se dio cuenta de que estaba acostada en una cama dentro de una habitación.