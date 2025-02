Un nuevo escándalo de acoso sexual presente en el Gobierno Regional del Callao. Fritz Arnaldo Uribe Enríquez, actual jefe del área de Cultura de dicha institución, fue denunciado por exigir favores sexuales a la trabajadora María de los Ángeles Escobar Herrera, a cambio de mantener su puesto de trabajo. La denunciante ha revelado chats comprometedores que evidencian un patrón de abuso de poder, según Panorama.

En una serie de chats, el funcionario Fritz Arnaldo Uribe Enríquez, se muestra insistente en sus propuestas sexuales. “Mi regalo serás tú y yo te daré el depa, ¿aceptas?”, se lee en uno de los mensajes. “Me ofreció un departamento a cambio de que yo me acostara con él, me dijo o me das o te vas. Yo le dije no entiendo y él me dijo, aquí es así y tú lo sabes’”, declaró Escobar Herrera, quien se negó a aceptar las propuestas y, como resultado, fue despedida.

“Estamos hablando de un tema de abuso de poder. En este momento estamos frente a una sociedad machista, yo he visto muchos casos que te dicen yo estoy acostumbrado a hablar así y es porque la sociedad machista tiene ese tipo de conversaciones; sin embargo, la norma es clara y nos dice que estas condicionas sumando el abuso de poder y conductas sexistas y hostigar a la persona una y otra vez… Estamos frente a un caso de hostigamiento sexual laboral. ”, explicó la abogada Gianela Sipion Castillo, quien representa a la denunciante.

Los mensajes revelados incluyen comentarios despectivos sobre el físico de la denunciante, así como propuestas sexuales explícitas. “¿Viste esa pareja? La chica tiene tú mismo d*** o sea, p***”, se puede leer en uno de los chats. Uribe, quien también es profesor de marinera, ha sido presentado como un modelo de respeto hacia la mujer, pero las evidencias apuntan a un comportamiento completamente opuesto en el ámbito laboral.

Alto funcionario del Gobierno Regional niega chats comprometedores

Fritz Arnaldo Uribe Enríquez, consultado por este dominical, negó los hechos relacionados con la denuncia por presunto acoso sexual en su contra. En vez de admitirlos, afirmó que todo era una mentira, pese a la existencia de conversaciones auténticas. Sin embargo, ya había aceptado ser el autor de esos mensajes.

"Mi amor preciosura… No, le juro que no me acuerdo… de repente le habrá dicho alguna vez a alguien esas palabras que están en nuestro verbo siempre, pero en modo de acoso, jamás, jamás, jamás. Yo le juro que no, nunca lo he hecho en plan de hacer un acoso, jamás", se justifica.

A pesar de las acusaciones y de que la denuncia ya ha sido presentada ante la Fiscalía, el dominical expone que Uribe continúa en su puesto, mientras que Escobar Herrera se encuentra sin trabajo. El Gobierno Regional del Callao aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, a pesar de las solicitudes de los medios de comunicación. La situación ha generado un fuerte rechazo en la comunidad, que exige justicia y un ambiente laboral libre de acoso.