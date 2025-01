Dina Boluarte: revelan que Dante Mendieta, militante de APP, sería la nueva figura clave en el entorno presidencial

El último domingo 26 de enero se dio a conocer que Dante Mendieta, un militante de Alianza para el Progreso (APP) y que no asume ningún cargo como funcionario público, ejercería influencia en el entorno de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros al estar presente en distintas actividades del Gobierno, según reveló el dominical Panorama. En las elecciones municipales de octubre del 2022, el miembro de APP fue tachado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a que omitió información de una sentencia judicial en su declaración jurada.

En el reportaje se detalla que Mendieta ha participado en diversas actividades oficiales con la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Salud, César Vásquez, quien elogió en varias ocasiones al asesor de la alcaldía de SJM al calificarlo de "colega y amigo" en un evento municipal. Asimismo, Mendieta acompañó a Vásquez en la inauguración del las instalaciones del Hospital María Auxiliadora, en el que su esposa 11 órdenes de servicio por más de S/77.000. "Al ministro lo conozco de antes, pero nunca le he pedido favores políticos ni personales", respondió el militante de APP a Panorama.

Actualmente, Mendieta trabaja como el asesor de la alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro, quien lo contrató luego de no poder postular en los comicios electorales. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Dante Mendieta Flores figura como militante del partido político de César Acuña, Alianza para el Progreso, desde el 7 de septiembre del 2021.

"Quiero abrazar a esa dupla: Delia y Dante, las dos 'D' para que sigan avanzando y trabajando por San Juan de Miraflores", dijo la mandataria Dina Boluarte en un evento público que contaba con la participación de la burgomaestra y su asesor, Dante Mendieta.

Durante la juramentación y saludo a los alcaldes elegidos, en el gobierno de Pedro Castillo, Mendieta asistió a dicha ceremonia y posó para las fotos junto con las demás autoridades municipales que fueron electas en octubre del 2022. La titular de la municipalidad de San Juan de Miraflores, Delia Castro, no participó del evento.

"Ese cariño que no se gana, pero lejos de eso no hay ningún tinte acá político porque el cariño yo me lo he ganado no ahorita me lo he ganado hace 20 años si eso es delito que me sacrifiquen Pues no que me tiren que me tiren al mar que me tiren al río. (...) Me gano el cariño todos los días saliendo a la calle. Si eso le molesta a la gente, si eso les duele, es una pena", dijo Dante Mendieta.