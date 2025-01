Harvey Colchado alerta que el Gobierno de Dina Boluarte le hace reglaje y quiere asesinarlo

La entrevista exclusiva realizada por la periodista Doris Aguirre de La República hacia el coronel pasado al retiro, Harvey Colchado, puso al descubierto que el actual Gobierno de Dina Boluarte le está haciendo reglaje (hacer seguimiento o vigilancia) como forma de intimidación por no adecuarse a los lineamientos de la mandataria y no archivar el caso de su hermano Nicanor Boluarte.

"Tengo mucha información de policías y civiles que me dicen que ellos (los del Gobierno) me están haciendo reglaje. Me dicen que me cuide porque me quieren victimar. Sin embargo, no les tengo miedo. He estado en el Huallaga, he combatido al terrorismo y no tengo miedo. Pero sí estoy atento", fueron las palabras de Colchado.

En cuanto a su pase a retiro, precisó que fue una forma de presionarlo y coaccionarlo para ayudar al hermano de la presidenta. Sin embargo, está convencido que al término del Gobierno de Boluarte, todos los implicados en los diversos casos de corrupción que están siendo investigados terminarán en prisión.

Colchado se encuentra a la espera de una respuesta a la solicitud de reconsideración que ha presentado para regresar a la Policía Nacional. "Tienen un plazo de 30 días para contestarme. Y ya se va a vencer. (...) Una vez agotada la vía administrativa, voy a hacer mi proceso judicial contencioso-administrativo para pedir mi reingreso", precisó.

Pedro Castillo intentó pasarlo al retiro

Esta no sería la primera vez que un presidente intentó pasar al retiro a Colchado Huamaní. Según reveló, el expresidente Pedro Castillo intentó pasarlo al retiro, pero el general Carlos Tuse Lloclla, quien se encontraba en Inspectoría en ese entonces, se opuso. Sin embargo, Tuse terminó de baja.

Agrega que todo ese relato está detallado en el libro del general Tuse titulado 'Castillo: Crónica de una caída anunciada. El caso Colchado'.