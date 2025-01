Crisis en APP: red de prostitución en el Congreso desata ola de renuncias en partido de César Acuña

La muerte de Andrea Vidal y la presunta existencia de una red de explotación sexual en el Congreso han desatado una crisis en Alianza para el Progreso. Fuentes de La República confirmaron que existen discrepancias dentro de la bancada sobre la manera en que Eduardo Salhuana aborda esta situación.

El liderazgo del partido de César Acuña en las dos últimas Mesas Directivas lo obliga a ofrecer explicaciones sobre esta presunta organización criminal, que supuestamente habría intercambiado favores sexuales por votos en el Parlamento. Sin embargo, a casi un mes de que se destapó este escándalo, aún no se ha proporcionado ningún esclarecimiento.

La intervención de la Fiscalía y de agentes de la División de Trata de Personas de la PNP en las oficinas del Congreso, el jueves 2 de enero, sacudió a APP. Las autoridades buscaron obtener información del registro de las cámaras de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, además de documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos.

El 3 de enero continuaron estas diligencias, esta vez en la Oficialía Mayor, presidida por Giovanni Forno, quien permanece en el cargo pese a los diversos cuestionamientos. Forno, que asumió el puesto durante la gestión de Alejandro Soto, contrató a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.

Este escándalo en el Congreso ha provocado la renuncia de Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena, quien se postuló con Alianza para el Progreso en las elecciones municipales de 2022. En la misma línea, el candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas, también anunció su decisión de presentar una renuncia irrevocable.

Alejandro Soto vs. Eduardo Salhuana: discrepancias en APP salen a la luz

Eduardo Salhuana ha evadido responsabilidades. El presidente del Legislativo decidió no remover al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, con el argumento de que "esperará a que sus vicepresidentes lo decidan".

Por el contrario, en lugar de afrontar las investigaciones en curso, Eduardo Salhuana optó por viajar a China para cumplir con una actividad oficial. Esta acción fue cuestionada por el vocero de APP, Alejandro Soto, quien, aunque se opone a una censura contra su colega, criticó la decisión de viajar, argumentando que debería dar la cara ante los cuestionamientos al Legislativo.

"No me parece correcto ni justo que el señor se dedique a atender otras invitaciones. Por ejemplo, cuando yo era presidente, recibí invitaciones con todo pagado, pero jamás las acepté. Considero que, en casos como este, la atención que debe darle al Congreso es prioritaria. Él, como presidente, tiene que estar al frente de toda la problemática que se enfrenta actualmente", declaró para La República.

Soto concluyó afirmando que Salhuana, dada la situación y los antecedentes de los eventos recientes, debería liderar el Congreso para abordar la crisis actual. "Convocó una sesión de la Comisión Permanente para el siete de enero, y quien la presidirá será el tercer vicepresidente. No está otorgando la atención y la seriedad que el Congreso merece", agregó.

César Acuña respeta renuncias a Alianza Para el Progreso

El diario entrevistó al gobernador de La Libertad y líder del partido en cuestión, César Acuña, quien se pronunció sobre la salida de Francis Allison. Al respecto, manifestó respetar la decisión de este y de los demás militantes que han optado por abandonar Alianza para el Progreso.

"Alianza para el Progreso es el partido con más militantes a nivel nacional, con más presencia y organización. Tiene errores, pero sigue siendo APP. Cuenta con más de 400.000 militantes. Tienen derecho a retirarse del partido cuando no se sienten cómodos. No he hablado con él (Francis Allison), pero tendré que reunirme con él porque me interesa saber por qué un militante renuncia al partido", señaló.

Alianza Para el Progreso no tendría reparos en retirar a Eduardo Salhuana

La politóloga Katherine Zegarra indicó que Alianza para el Progreso atraviesa una encrucijada que podría provocar la separación de uno de sus miembros más visibles, Eduardo Salhuana.

La experta señaló que este partido ha demostrado su capacidad de representación a lo largo de los últimos congresos. No obstante, a pesar de contar con una base sólida de electores, Zegarra aseguró que APP no es un partido con una ideología clara, sino uno liderado por figuras pragmáticas que saben del juego político.

"Eso significa, en general, que la cúpula de Alianza para el Progreso puede separar a Salhuana si esto implica un costo político significativo para su partido", sostuvo para La República.