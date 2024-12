Dina Boluarte negó haber asistido a condominio en Asia: "Nunca estuve en Mikonos"

La presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a la nación este 12 de noviembre. Aseguró que nunca asistió al condominio Mikonos, ubicado en Asia, donde habría estado el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Boluarte afirmó que "se han creado leyendas mediáticas sobre el caso del cofre", lo que, en su opinión, ha sido buscado para "generar crisis en el Gobierno".

"Como presidenta constitucional de la República, siempre he sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial. Sin embargo, desde hace bastante tiempo, sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el propósito de generar crisis en el Gobierno y, como consecuencia de ello, generar intentos fallidos de vacancia", fueron sus palabras al inicio de su mensaje.

Dina Boluarte aseguró que el Ministerio Público ha acogido "escenarios hipotéticos" en perjuicio del Estado debido a los gastos generados: "Para algunos, resulta más relevante saber adónde fue la presidenta (…), contribuyendo con la creación de escenarios para dar viabilidad a denuncias sin sustento. Es penoso advertir cómo esos escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas son acogidas por el Ministerio Público para crear historietas para sus carpetas fiscales, generando gastos al Estado, atentando contra la seguridad jurídica y sin cumplir con lo constitucionalmente exigido para someter a una presidenta de la República a imputaciones ordinarias y sin ningún sustento."

En su mensaje, Boluarte llamó a que la reciente fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la cite para declarar sobre el caso 'Cofre'. Según Boluarte, la nueva titular de la Fiscalía de la Nación no la ha citado hasta la fecha: "Como reitero, se han creado escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas sobre el caso 'El Cofre'. Sin embargo, hasta el momento no me han llamado a declarar. Desde el inicio de esta investigación, el 24 de septiembre de este año, al día de hoy, han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable. Señora fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, desde el 22 de noviembre usted asumió competencia sobre este caso. Llámeme y declararé (…)", indicó.

La mandataria también negó haber asistido a Mikonos, pese a que distintas fuentes aseguraron que sí asistió al condominio ubicado en Asia, al sur de Lima. Según Boluarte, su viaje al distrito de Asia se debió a una invitación familiar. Además, aseguró que revelará la identidad de su acompañante en dicho viaje ante el Ministerio Público.

"En las cuatro oportunidades en las que su institución me citó con otros exfiscales, fui a declarar y enfrenté la investigación con la verdad, pudiéndome acoger al derecho de guardar silencio, y no lo hice. (…) Nunca fui a Mikonos. No conozco ese condominio. Fui a otro lugar, por una invitación y acompañada por una amiga, que no es la persona que se dice, de forma irresponsable, en los medios de comunicación. Cuya identidad señalaré cuando el Ministerio Público se digne en llamarme. Fui a una reunión familiar y pernocté en el hogar de esa familia. (…)", aseguró.

La presidenta señaló que "no oculta a delincuentes", en referencia al supuesto encubrimiento ejercido a favor del prófugo Vladimir Cerrón. Además, antes de tocar otros temas en su mensaje a la nación, volvió a solicitar que Delia Espinoza la cite a declarar: "Yo no oculto a delincuentes, ni uso los bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia. Si me he mantenido en silencio ante los medios de comunicación, ha sido para cautelar mi privacidad (…). Señora fiscal de la Nación, le reitero públicamente, cítame a declarar (…) Tiene la obligación de convocarme previamente en aras de mi derecho al debido proceso y ahí sabrá todos los detalles de mi versión", dijo

El mensaje a la nación dado por la presidenta Dina Boluarte fue convocado para ser emitido a altas horas de la noche. El horario ha llamado la atención, debido a su contenido relacionado al caso 'cofre'. La mandataria aseguró no haber visitado el condominio Mikonos en ninguna ocasión y aseguró que su viaje a Asia se debió a una "reunión familiar".

No obstante, y pese a que la jefa de Estado aseguró que las autoridades judiciales se encontrarían más interesadas en "la versión del rumor irresponsable, Fiscalía ha convocado a realizar la diligencia correspondiente para recrear el viaje del vehículo presidencial al distrito de Asia, ubicado al sur de Lima.