La periodista Rosa María Palacios en 'Sin guion', analizó el discurso de la presidenta Dina Boluarte en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza, en el que la mandataria dijo que desde que asumió la presidencia el país está en paz y destacó logros como la ausencia de corrupción, ignorando las investigaciones que tiene en su contra por parte del Ministerio Público por casos como Rolex, Cofre y Los waykis en la sombra.

"Debía persuadir a la inversión internacional de que el Perú es un destino jurídico seguro, decirle al mundo que si inviertes aquí tus utilidades te las puedes llevar, que si inviertes acá tus contratos serán respetados, de eso no habló (...) les dijo una serie de cosas alucinantes (...) no son pocas las mentiras que ha dicho, dijo que su Gobierno ha traído tranquilidad y paz social al Perú", señaló RMP.

Asimismo, la presidenta Boluarte invitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a visitar el Perú para tejer lazos y trabajas en el multilateralismo , pese a crisis de inseguridad.

"Todo el mundo que sabe que Donald Trump desprecia el multilateralismo, ha sacado a Estados Unidos de la OMS anteayer, detesta los organismos multilaterales, ¿nadie le pudo jugar esa figurita a Dina Boluarte? (...) tiene 50 fallecidos por proyectil de arma de fuego", comentó la abogada.

Falleció Daniel Abugattás a los 69 años

Palacios le dedicó unos minutos del programa a Daniel Abugattás, político que falleció el día de ayer, miércoles 22 de enero, tras enfrentar una larga enfermedad. El abogado Luciano López fue quien confirmó la noticia mediante un comunicado en la red social X. RMP recalcó la trayectoria de Abugattás y su importante paso por la política peruana.

"Fue un aliado muy leal de Ollanta Humala, fue un tremendo entrevistado, nos peleamos osbre todas las cosas, daba buena pelea y era sobre todo un político honesto, estuvo 10 años en el Congreso, nadie lo acusó jamás, ni siquiera de tráfico de influencias. Era un caballero, pese a nuestras discrepancias, era un caballero. Murió joven, a los 69 años, tenía mucho más para dar, nunca se desvinculó de la política, siempre quiso estar cerca.

Rosa María Palacios responde preguntas

En la sección de preguntas del público, RMP fue consultada si es que estamos viviendo una situación similar a la década de los 80 y 90 con el incremento de la violencia y criminalidad.

"Miren, acá hay que tener mucho cuidado con los términos, como cualquier miembro de la PNP o FFAA sabe, si no se identifica bien al enemigo, no se le puede dar batalla. El Perú se demoró muchos años en entender qué era Sendero Luminoso, había un proyecto político de toma de poder por la fuerza, Abimael Guzmán se hacía llamar presidente porque quería gobernar el Perú u sembrando un estado de terror permanente, intenta formar un ejército, tenía una lógica de guerra, esto no es lo que tenemos hoy en el Perú, hoy tenemos la lógica de banda criminal", explicó RMP.