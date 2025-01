Ministro del Interior no se presentará en la Comisión de Fiscalización para responder por inseguridad del país

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no asistió a la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, dirigida por el parlamentario Juan Burgos, que se realizó este jueves 23 de enero. El titular del sector debía responder por los resultados que se obtuvieron con los Estados de Emergencia en el país; informar sobre el presupuesto que ejecuta su gestión; informar sobre los homicidios ocurridos en los primeros 20 días de enero de este año; así como responder sobre el explosivo que detonaron delincuentes en el frontis de la sede del Ministerio Público de Trujillo.

Ante su negativa por presentarse en la Comisión de Fiscalización, Juan Santiváñez solicitó que el general de la Policía Nacional del Perú, Víctor José Zanabria Angulo, sea quien lo represente para responder por la inseguridad en el Perú. Esa respuesta fue criticado por el grupo de trabajo que lidera Burgos, debido al grave momento que atraviesa el país.

Horas antes de que se lleve a cabo la sesión de Fiscalización, el ministro del Interior, participó en la conferencia del consejo de ministros y descartó renunciar al cargo, pese a que reconoció una alta ola de criminalidad organizada.

"Nuestro cargo está siempre a disposición de la señora presidenta de la República y del primer ministro, que son quienes tienen el poder de decidir en caso de que cualquier otro ministro que quiera dejar de prestar servicios en favor de la nación. (...) Quienes dicen que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no hace nada, es que no tienen absoluta idea de lo que estamos haciendo", señaló Santiváñez.

Al cierre de la sesión, el congresista Alejandro Muñante de la bancada Renovación Popular declaró para la prensa que anteriormente se había planteado presentar una moción de censura contra el ministro del Interior y que podrían plantearlo nuevamente. Asimismo, criticó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en el Foro Económico Mundial.

"Creo que podríamos hacer fuerzas (para presentar una moción de censura contra Santiváñez) lamentablemente, la delincuencia está desbordada (...) ya no alcanza con los esfuerzos que se está haciendo, se tiene que replantear toda la política de seguridad que hasta el momento no se ha hecho. Está vendiendo una imagen que no corresponde, está tratando de lavarse la cara a nivel internacional (sobre viaje de Dina Boluarte a Suiza)", señaló.

Tres nuevos ataques a explosivos en un solo día

Solo han pasado cinco días desde el atentado en el frontis del Ministerio Público en La Libertad y se han reportado otros tres ataques a explosivos en las provincias de Trujillo y Ascope en menos de 24 horas. El primer atentado sucedió el martes en la noche en una veterinaria, afortunadamente no hubo heridos.

El segundo explosivo se dejó en la calle San Martín en el centro poblado Cartavio en el distrito Santiago de Cao (Ascope)a horas de la madrugada, hubo daños materiales. Por último, el tercer ataque ocurrió en una casa naturista en la cuadra 3 de la calle Garcilaso de la Vega en El Milagro.