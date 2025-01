RMP sobre el Sodalicio: "Estuvo al servicio de los intereses y las bajas pasiones de su fundador Luis Figari"

En una nueva edición del programa Sin Guion, la conductora Rosa María Palacios se refirió a la situación del Sodalicio luego de que se confirme la disolución de dicha agrupación de la iglesia Católica por orden del papa Francisco. En ese contexto, Palacios recordó a las víctimas el valor que tuvieron para denunciar los abusos sexuales en el SCV, fundado por Luis Figari en 1971.

"Hay que recordar con mucho cariño a los valientes que se atrevieron a hablar porque lo que pusieron en evidencia es que la fundación del Sodalicio hace 53 años careció de eso que en la iglesia católica se llama carisma. Estuvo al servicio de los intereses y las bajas pasiones de su fundador, Luis Fernando Figari, acusado de violar a sus adeptos. Esa es la situación y no solo él, sino otros miembros de la generación que funda el Sodalicio", comentó Rosa María Palacios.

Por otro lado, la abogada cuestionó que el grupo del Sodalicio haya reparado o indemnizado a las víctimas de los abusos sexuales, físicos y psicológicos luego de que realizaran las denuncias correspondientes. Asimismo, la conductora de Sin Guion puntualizó en el daño que se provocó a las personas que resultaron dañadas por el comportamiento del mencionado grupo católico y calificó su accionar como "terrible" con la fe de los creyentes.

"Pagar lo que se debe va a costar mucho tiempo porque las secuelas de estos son largas, hay gente que tiene que pagar tratamientos psiquiátricos de por vida, hay gente a la cual se le obligó, a no estudiar, a no trabajar y nunca se le pagó por su trabajo. Es decir, vivieron en condiciones de servidumbre o esclavitud moderna, nunca aportaron al seguro social, nunca tuvieron una pensión y fueron servicio doméstico de Luis Fernando Figari, sin remuneración alguna por un plato de comida, ¿creen que no tienen que reparar y que ya han reparado suficiente? ¿En serio?", aseveró Palacios.

Víctimas del Sodalicio sobre reparaciones de la asociación apostólica: "Los daños son irreparables"

La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas, compuesta por 26 víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, organización que fue disuelta por el papa Francisco, expresó su rechazo a un comunicado emitido por esta entidad religiosa, en el que intentan justificar los abusos psicológicos, laborales, sexuales y de poder a través del dinero ofrecido como compensación. La asociación destacó las deficiencias de dicho comunicado.

"El informe, es, en gran parte, el mismo presentado con anterioridad en la página oficial del SCV, no constituyendo novedad alguna. El monto de las reparaciones pagadas a la fecha es irrisorio. Más aún, si se tiene en cuenta que, en no pocos casos, los (...) daños son irreparables y tienen consecuencias difíciles de medir", resaltaron las víctimas del Sodalicio.