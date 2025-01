Edwin Martínez reafirma polémicos comentarios machistas sobre caso de José Jerí: "Una dama debe respetarse"

El congresista no agrupado, Edwin Martínez, fue nuevamente protagonista de polémicos comentarios machistas en los cuales volvió a culpar a las mujeres de ser víctimas de violación, intensificando los estereotipos negativos que buscan justificar al agresor y responsabilizar a la víctima.

Durante una entrevista para RPP, el parlamentario reafirmó lo dicho en torno al caso de su colega José Jerí, quien se encuentra en proceso de investigación por presuntamente haber violado a una joven durante un evento social. En dicha conversación, Martínez expresó que no habría nada de malo en lo que dijo y que no buscaba justificar a los violadores.

"No veo ninguna excusa ahí (en sus palabras). Yo dije claramente que dos personas no pueden haber hecho beber licor a una dama y no cuidarla", dijo, para luego añadir que no buscó expresar otra cosa y culpó a las personas que recibieron un mensaje diferente.

"Mi mente, gracias a Dios, tiene aún valores y principios. Hay otras mentes degradadas que creen que todos piensan como ellos piensan. (..) Una dama tiene que respetarse a sí misma y no beber hasta perder la consciencia", alegó.

Estas declaraciones no solo reafirman las ideas machistas implementadas en la sociedad peruana y dentro del Congreso. Como se recuerda, el excongresista Freddy Díaz fue condenado a 13 años de prisión por el delito de violación sexual contra una trabajadora del Parlamento. Por otro lado, el Legislativo, actualmente, se encuentra bajo investigación por la existencia de una presunta red de prostitución que habría operado bajo el mando del extrabajador Jorge Torres Saravia.

Susel Paredes reafirma su denuncia ante Ética contra Edwin Martínez

Las alarmantes declaraciones de Martínez le ocasionaron que la congresista Susel Paredes, de la bancada Bloque Democrático, le interponga una denuncia ante la Comisión de Ética. "Yo me ratifico en mi denuncia y más bien me apena que el colega Martínez no reflexione y más bien de un mensaje de que a la mujer no se le toca nunca, ni sana, ni borracha, nunca", expresó Paredes para La República.

Asimismo, recalcó que el problema nunca será que la mujer este bajo estado etílico, sino que el violador se meta con una mujer que esté en estado de inconsciencia. "Yo espero que le den la más alta sanción, que son 120 días de suspensión, porque él (Martínez) está volviendo a instalar una idea de la que ya estábamos dejando atrás, que es que la mujer que es violada en estado de inconsciencia, como dice el Código Penal, tiene una agravante".

Por su parte, Gabriela Paliza Romero, abogada feminista y Directora del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez alegó para este diario que si bien el Perú se encuentra afrontando una crisis de representación parlamentaria profunda, los comentarios como los de Edwin Martínez solo evidencian una falta de moralidad en los legisladores.

"Estas declaraciones también buscan desacreditar cualquier tipo de denuncias hechas hacia el Congreso sobre este tipo de temas. El congresista Edwin Martínez busca usar un discurso conservador, que hay desde un sector importante del país, para encubrir estas situaciones normalizadas en su círculo parlamentario, el cual buscan echarle la culpa a la víctima".

En esa línea, añadió que el discurso conservador, que también viene de la Iglesia, encubre casos de violencia sexual, como lo ocurrido dentro del disuelto Sodalicio. "A este grupo de personas no les conviene que las víctimas denuncien. La forma de callar a las víctimas es que sean cuestionadas, revictimizadas, lo planteado en el discurso de Martínez", añadió.