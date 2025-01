Susel Paredes denuncia a congresista Edwin Martínez por expresiones machistas en caso de José Jerí

Durante una entrevista para RPP, el congresista Edwin Martínez, brindó comentarios machistas sobre la denuncia que se interpuso contra su colega, el parlamentario José Jerí de Somos Perú. Durante una parte de sus declaraciones culpó a la víctima por beber. "Yo no me puedo poner a beber como un alcohólico. Los dos varones han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto y después no suceda estos tipos de sucesos", dijo.

Asimismo, justificó que el alcohol sería el responsable de presunta violación: "Y la señorita debió controlarse un poco porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas escondidas dentro y pueden suceder actos como estos, una supuesta violación".

Susel Paredes denuncia a Edwin Martínez ante Comisión de Ética

Ante los alarmantes comentarios brindados por el congresista Martínez, la parlamentaria Susel Paredes lo denunció ante la Comisión de Ética. "Aquí no cabe el espíritu de cuerpo. Las víctimas nunca son responsables. Los violadores son los responsables. La vergüenza cambió de lado", alegó Paredes a la prensa.

José Jerí es denunciado por presunta violación

Los comentarios de Martínez fueron dados en relación a la denuncia contra José Jerí de Somos Perú, la cual fue presentada ante la fiscalía penal de turno en Huaral. De acuerdo con el portal Epicentro TV, la denuncia involucra a Jerí y a Marco Cardoza Hurtado, quienes serían amigos y habrían estado presentes en la reunión donde ocurrió el delito.

Al respecto, el partido de Somos Perú, emitió un comunicado en el cual condenaron los hechos que atentan contra la integridad de la mujer y tomaron la decisión de suspender la militancia de Jerí mientras duren las investigaciones del Ministerio Público.

"Desde Somos Perú nos solidarizamos con la víctima y esperamos que las autoridades den con el paradero del responsable del hecho", se lee en el comunicado.