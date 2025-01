Fiscalía: Delia Espinoza evalúa reabrir investigación contra Jorge Torres Saravia por presunta violación

La situación de Jorge Torres Saravia se complica. La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó que evaluará reabrir la denuncia que interpuso Rosa Vicky Navarro contra el exjefe de la Oficina Legal del Congreso por el presunto delito de violación sexual en el año 2020.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, quien al momento de los hechos se desempeñaba como trabajadora del Gobierno Regional de La Libertad, el ataque sucedió cuando realizaba una jornada de trabajo partidario a favor del excongresista Luis Valdez (APP). Esta demanda fue archivada a pesar de la existencia de un audio donde Torres Saravia se disculpaba por lo sucedido y ofrecía una indemnización a la presunta agraviada.

Por esto, Delia Espinoza no descarta la reapertura de la investigación. "Ni bien tomamos conocimiento de estos casos: el primero de la señora que se le archivó su denuncia, esto ha sido por lo menos dos años que ocurrieron los hechos. Y sí, hemos tomado conocimiento, a través de un informe, y también estamos disponiendo si hay elementos de acuerdo a la ley para que se pueda reabrir el caso y analizar con mayor responsabilidad y, sobre todo, sin dejar a un lado los elementos que podrían no haber sido analizados correctamente", declaró.

Asimismo, la titular del Ministerio Público expresó su preocupación por la situación de la denunciante e indicó que, en caso haya una negligencia fiscal, ella será la primera en informar la situación a la Autoridad Nacional de Control (ANC).

"Todo esto sigue un procedimiento legal, yo no puedo interferir directamente en los casos, pero sí yo expreso mi preocupación y siempre pido informes a los fiscales de casos como este para que nos digan cómo han procedido y, de ser el caso, lo digo públicamente si detectamos que no ha habido una diligente actuación fiscal, yo soy la primera que remito copias a la Autoridad Nacional de Control (ANC) para que investigue la conducta y el manejo del caso por algún fiscal que habría sido negligente", enfatizó.

Su declaración cobra relevancia al tener en cuenta que una investigación de Cuarto Poder alertó que el fiscal del caso, Agustín Germán Risco, habría omitido solicitar la pericia psicológica para la víctima, así como un examen toxicológico, tal como estipula la ley.

Jorge Torres Saravia: víctima da testimonio contra presunto líder de red de prostitución en el Congreso

La extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad, Rosa Vicky Navarro, denunció al extrabajador del Congreso, Jorge Torres Saravia, por una presunta violación sexual ocurrida en enero del 2020 en un hotel de Pacasmayo cuando se encontraban en una actividad partidaria a favor del excongresista de Alianza para el Progreso, Luis Valdez. Navarro reportó el hecho en la comisaría y la Fiscalía de la localidad; sin embargo; su denuncia quedó archivada.

"Él me llama porque al día siguiente teníamos que ir a dejar la publicidad a otros lugares, le dije que ya era tarde, pero me dijo que sería rápido, saca los números y te vas, me dijo (...) no hice caso a mi intuición, antes de salir cerré la puerta y era como si la Vicky que salía de ese cuarto no iba a ser la misma (...) subo y me dice cuéntame cómo te va en el trabajo y me insiste para tomar una cerveza, yo que estaba así, mis piernas ya no me respondían, le dije que me sentía mal y veía borroso y me caí porque no podía caminar y ya no supe más", contó Navarro.

Tras perder el conocimiento debido a los efectos del alcohol, Vicky Navarro se despertó con su ropa fuera de su lugar, luego le reclamo a Torres Saravia, pero este le respondió que ella dio su consentimiento. A pesar de haber denunciado los hechos, el fiscal del caso, Agustín Germán Risco, no solicitó un examen toxicológico y pericia psicológica para verificar si fue o no drogada, pero hubo "falta de reactivos" para llevar a cabo dicha diligencia.