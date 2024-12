El jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, el abogado Jorge Luis Torres Saravia, habría buscado crear una red de proxenetismo en el interior del Legislativo, según una investigación periodística de Willax. El letrado, quien fue retirado de su cargo tras la difusión del reportaje, se encuentra de licencia y, hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

De acuerdo con el citado medio, Torres Saravia impulsó la contratación de chicas jóvenes en su despacho, a pesar de no contar con los requisitos del cargo. Una vez contratadas, les solicitaba prostituirse y, en caso no acepten la propuesta, eran despedidas. Para esta mala praxis, habría tenido el apoyo de Andrea Vidal, quien trabajaba como asesora en el Legislativo. La joven era la encargada de identificar a las candidatas para las intenciones de proxenetismo de Torres Saravia.

Así lo confirmó, a Willax, una extrabajadora del referido abogado. "Se dice que ellas han sido contratadas como personajes del oficio más antiguo, es decir, que van y se acuestan con una persona a cambio de un beneficio. Sé de que una de ellas visitaba al expresidente del Congreso Alejandro Soto. Eso lo pueden verificar por las cámaras del Parlamento", manifestó la testigo que prefirió mantener su identidad en reserva.

Asimismo, la informante mencionó el caso de una abogada contratada en el Congreso, pero que fue despedida por no acceder a la propuesta de Torres. "Ella me comenta el motivo del porqué sale y es porque Torres Saravia le pide que vaya a hacer un servicio... básicamente acostarse con alguien a cambio de algo que a él le convenía. Ella no accede a esa petición", indicó.

Este dato fue confirmado por la misma afectada, quien confirmó que fue contactada por Torres Saravia para laborar en el Parlamento y que comentó el incidente con la informante, sin embargo, rechazó brindar mayores descargos por la naturaleza del caso. "Déjame pensarlo porque es un tema bastante delicado", dijo.

Torres Saravia aseguró desconocer las acusaciones

Al ser consultado, por Willax, sobre la presunta red de prostitución en el interior del Congreso, Torres Saravia aseguró desconocer los hechos.

"Yo no los contrato directamente. Le comento que lo hace recurso humanos. (¿Ah, no las conoce usted?) A algunas sí, claro. Con una he trabajado en un despacho. A las demás las he conocido ya aquí. (¿Usted sabe de algún otro trabajo extra que tengan? ¿De repente nocturno?) Ah, no, desconozco, ¿tú sabes?", declaró Torres cuando aún era jefe de la Oficina Legal del Congreso.

Jorge Torres Saravia cuenta con una denuncia por presunta violación sexual

A pesar de la dimensión de la acusación, los cuestionamientos contra Saravia no terminan en el interior del Congreso, sino que también se extienden fuera de sus instalaciones. El mismo medio mencionado, Willax, presentó a una presunta víctima de violación de Jorge Torres. De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el hecho sucedió en el 2020 cuando Torres Saravia contrató a un grupo de jóvenes para que apoyen en la de la campaña política de Luis Valdez. En ese contexto, la habría dopado y abusado de ella. El mismo Torres Saravia aceptó la comisión de dicho delito por medio de una llamada que fue grabada. En el registro se escucha al trabajador del Congreso justificarse y asegurar que está dispuesto a realizar una indemnización.

Congreso despide a jefe de Oficina legal del Congreso

Tras la difusión del reportaje, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció en su cuenta oficial de X y comunicó que Jorge Torres Saravia fue retirado de su cargo debido a los cargos imputados en su contra. Además, sentenció que desde el Legislativo rechazan "categóricamente estos sucesos que afectan la moral, la decencia y la imagen" de su institución.

Junto a la destitución de Saravia Torres, el Parlamento también decidió reorganizar la oficina que este lideraba. "Hemos expedido una resolución que da por concluida la designación de la persona involucrada y pone fin a su vínculo laboral con la institución. Además, procederemos a reorganizar la Oficina Legal y Constitucional para garantizar la transparencia y la integridad en nuestras acciones", comunicó Salhuana Cavides.