Gustavo Gorriti: “Nos gobierna una pequeña costra infecta, que logra hacerlo, a pesar de ser despreciada, porque no hay movilización”

El equipo de IDL-Reporteros ha llegado a los 15 años en el Perú. Lo irónico es que debe haber gente que celebre con sinceridad este aniversario y otra que deteste que hayas llegado a estos tres lustros.

Ya escribí lo que significaban los 15 años de IDL-Reporteros, que no son precisamente una fiesta post-adolescente, sino una longevidad intensa. Es un periodismo de investigación en profundidad en un país corrupto, donde algunos de los logros más importantes que hemos tenido, con resonancia, son los casos de Lava Jato y Lava Juez, que fueron de una u otra forma complementarios, y fueron los que provocaron toda la organización de esta arremetida que está basada en la desinformación, en la mentira, en el descrédito, en la calumnia, que son las armas que en la historia han empleado los círculos corruptos y los oligarcas cleptócratas para tratar de enfrentar y destruir el periodismo de investigación. No me sorprende en absoluto que hayan estos grupos que han hecho una firme coalición en contra nuestra, no solo peruanos, sino también de fuera del Perú, como por ejemplo Vox de España.

¿Vox de España ha apuntado directamente contra IDL Reporteros?

Pero por supuesto, hay articulejos, historias desinformadoras que han salido en La Gaceta y uno de los principales dirigentes de Vox, que es un eurodiputado, ex periodista, Hermann Tertsch, ha sido un agitador en las redes sociales, especialmente en Twitter, en contra nuestra. La otra cosa que puedo decir respecto de los grupos lanzados en contra de IDL- Reporteros es que no se trata de una diferencia de opiniones, no se trata de una diferencia de cosmovisiones, se trata sencillamente de una reacción organizada, articulada, de grupos corruptos con un alto nivel de poder que, sobre todo en los últimos tiempos, han movilizado una cantidad sin precedentes de recursos. Son fuerzas primariamente antidemocráticas, que están en esto. Y ahí tienes tú, unidos en esta nefanda coalición, desde Cerrón -un representante de los cleptócratas de sacha izquierda, como Maduro y Ortega-, hasta López Aliaga, que ha traído los valores porcinos a la política.

¿Y quién financia todo esto, quiénes están detrás?

Las investigaciones puntuales van a ir saliendo en IDL-Reporteros. Pero lo que sí puedo ir adelantando es que, en algunas de las cosas más saltantes, que emergen a la vista, lo tienes a López Aliaga. Y lo que está detrás o al costado de él, es Erasmo Wong y toda la cadena de prensa lumpen desinformadora que ha tenido como buque insignia a Willax, Expreso, La Razón y otros medios menores. Y dentro de las campañas políticas que se han hecho y que han tenido también un efecto, por ejemplo, la campaña conspirativa que llevó a la elección de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aquello fue movilizado entre otros por Hernán Garrido Leca. Entonces, tú te vas dando cuenta de que ha habido una coordinación de grupos diversos y, por supuesto, aquellos que están estrechamente vinculados con el keikismo. Y han sido campañas muy agresivas que se han dado en todos los niveles, desde chusma, desde turbas callejeras…

Hasta llegar a la Fiscalía.

Hasta llegar a cuestiones masivas con medios y todo eso.

Lo que les ha pasado a ustedes ocurre en realidad en todo el mundo, hay una campaña mundial de desinformación.

Hay una campaña mundial con algunos puntos críticos. Por ejemplo, te puedo decir que, a nivel mundial, Rappler, de Filipinas, tuvo que enfrentar campañas tan o más duras que la que nosotros hemos enfrentado. En Malta, antes del asesinato de Daphne Caruana, hubo una campaña feroz de descrédito también. Y lo mismo, con toda la movilización de redes, en lugares que no son democráticos en absoluto, como Rusia o Hungría.

PUEDES VER: Duro golpe para Trump: así funciona MigrantApp para proteger a los inmigrantes de Estados Unidos desde el celular

En este contexto, ¿tú qué piensas de la llegada al poder de Donald Trump, que en este segundo mandato se ha asociado con los grandes capitales de la tecnología?

Que es un momento sumamente difícil para la democracia. Que es un retroceso tremendo. Que lo más cercano a una época como esta es lo que sucedió en el mundo, especialmente en Europa, a comienzos de la década del 30, cuando algunas de las sociedades más civilizadas, más fuertes, fueron tomadas por el fascismo, por el nazismo. Y todos ellos llegaron al poder a través de los mecanismos electorales, de elección. O fueron nombrados en democracias parlamentarias.

La amenaza de la ultraderecha en el mundo

Nadie hizo golpe de Estado. Todos llegaron por la vía de los votos.

Hubo una presencia de la violencia, de la amenaza, de la violencia en las calles, que era fuerte. Y fue una de las razones por las que eventualmente algunos débiles mentales, en aquella época, pensaron que si, por ejemplo, le daban el cargo de canciller, o sea básicamente de primer ministro, a Hitler, se iba a amansar. Y llegó al poder y en cuestión de semanas, destruyó completamente la democracia. Y entonces el mundo se encaminó a lo que terminó sobre las ruinas del Reichstag en 1945, después de la muerte de decenas de millones de personas en la Segunda Guerra. Entonces, este es un momento realmente difícil. Trump está aliado claramente con figuras de la ultraderecha. Está aliado con un grupo de billonarios, cuya cabeza visible es Elon Musk, que es un tipo que no creo que tenga una célula demócrata en su cuerpo. Y si tú tomas en cuenta lo que ya estaba sucediendo, el crecimiento de la ultraderecha en Europa, que es una fuerza muy importante en Francia, en Suecia…

En Alemania…

En Alemania, que ha terminado como segunda fuerza política, en Hungría, donde ya es el poder, en Polonia, donde estuvo en el poder y menos mal que lo perdió, en Holanda. En Italia, donde es Meloni o es Salvini, y donde Meloni representa, parece mentira, una posición más civilizada. Entonces sí, y en todas partes está ese lenguaje violento, descalificador, rufianesco, de la extrema derecha, del cual el discurso de Vox es un ejemplo muy claro.

¿Y cómo ves su avance en América Latina?

En América Latina tienen, por supuesto, al presidente Milei y su perro Conan. En Brasil se salvaron por poco, y entre otras cosas, por la muy decidida acción de este juez Alexandre de Moraes. Son momentos realmente de gran peligro, y tú estás viendo ahora cómo se están redefiniendo las relaciones internacionales, las relaciones entre países, y la forma depredadora en que Trump ve su gestión. Entonces, quien no está alarmado, o es un santo que ya está por encima de las cosas de este mundo, es un idiota, o es un firme partidario del fascismo.

¿Quién representa esta ola de ultraderecha con esteroides en el Perú? ¿O hay muchos grupos que se disputan esa representación?

Digamos, acá están varias organizaciones, algunas que son más un grupo asociado, como la Coordinadora Republicana. Pero tienes como sus cabezas visibles en lo político a López Aliaga, a Keiko Fujimori, que se están disputando aquello.

Hablábamos de los cambios que ha hecho Trump, junto con Elon Musk. Han retirado la ayuda internacional que daba Estados Unidos a una serie de países…

Han destruido a la organización que lo hacía…

Sí. Ahora, a propósito de eso hubo un debate sobre qué tan pertinente era que reporteros u organizaciones periodísticas recibieran ayuda de organismos internacionales. ¿Qué tienes que decir sobre eso?

A ver, IDL-Reporteros, ni ha recibido, ni recibe, ni acepta dinero de organismos gubernamentales o directamente de corporaciones. Nosotros hemos mantenido, con una austeridad a veces guiada por las circunstancias, lo nuestro con postulaciones competitivas, con fundaciones en lo esencial vinculadas con la democracia y la libertad de expresión. Mira, esto ha sido, dentro del círculo internacional de periodismo de investigación, un factor de discusión. Hace no mucho salió en varios medios mundiales, por ejemplo, Mediapart de Francia, que es un prestigiosísimo medio de investigación, algo sobre los periodistas que recibían dinero de la USAID. Y dentro de ellos había un consorcio de organizaciones, como el OCCRP, que habían hecho investigaciones muy importantes sobre corrupción en las repúblicas de la ex Unión Soviética. Como resultado de eso, hubo una gran polémica. Y hay muchos dentro de América Latina que han recibido, y acá en el Perú también, fondos de la USAID o de la NED, que era del Congreso de Estados Unidos. Hay algunos periodistas de Venezuela que han sostenido sus medios con ese tipo de aportes. No es algo que yo haría, pero sí debo decir que una buena parte de esos medios han hecho muy buen periodismo de investigación.

Lo caviar según Gorriti

Ahora, dentro de las cosas que te dicen, una de las más frecuentes es que eres un caviar. ¿Tú podrías dar una definición de lo que es un caviar?

No. Justo estaba tratando de verla. Porque lo de caviar parece que está vinculado con una cuestión digestiva, no con una preferencia gastronómica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el opuesto a un caviar? Me imagino que un comemierda.

Bueno.

Y claro, si la única posibilidad fuera entre escoger comer caviar o comer mierda, obviamente uno preferiría lo primero. En todo caso, lo que creo que se ha buscado hacer, porque eso viene tanto del estalinismo huanca de Cerrón como de la ultraderecha porcina, es una de esas cosas fascistonas, de matoncetes políticos que se presentan como los duros, los de verdad, los fuertes, y representan a los caviares como oportunistas, flácidos, blandengues, incapaces de enfrentarse, incapaces de pelear, que buscan vivir bien y dar las palabras bonitas y todo eso. Puede que haya algún tipo de gente que corresponda a eso. Pero que haya estúpidos que pretendan que quienes luchan y arriesgan y trabajan con valor por penetrar misterios de corrupción, sacar a la luz la verdad de los hechos, con todos los costos y los riesgos que eso significa, son gente comodona, eso supera todas las mediciones posibles de necedad.

Dicen tantas cosas de ti, te responsabilizan por tantas cosas, que al final el humor popular ha combatido eso con gracia. Hay una frase que se usa mucho: Todo es culpa de Gorriti.

Claro, si llueve o si no llueve es culpa mía.

¿Cómo tomas esta reacción de la gente?

Lo veo con alegría. Hay algunas notables caricaturas de Carlín que aluden a ese tema, me parece que son absolutamente muy inteligentes, muy agudas. Y creo que la gente, con esa reacción, le está tomando la medida a la deshonestidad de los neofascistas de la ultraderecha. Ahora, lo que también creo, personalmente, es que eso está lejos de ser suficiente. Porque el humor, el chiste y todo eso están muy bien. Ya es un comienzo el no dejarse engañar, el no dejarse llevar por todas las mentiras y las estupideces que se dicen. Pero eso no es suficiente para defender una democracia atacada y en serio peligro, como lo es lo que está en el Perú. La única defensa posible es la movilización social, como la que hubo tanto en el año final de la dictadura de Fujimori y Montesinos, como hubo después, también, en los primeros momentos de las grandes revelaciones anticorrupción de los casos Lava Jato y Lava Juez. Pero no puede ser solo una movilización de desprecio y asco a quienes están gobernando hoy, lo que incluye a la ultraderecha, dentro de la cual están los estalinistas huancas. Este grupo que gobierna solo representa al 3% de toda la nación, son una pequeña costra infecta que está en el timón de mando de la nación, y que logra hacerlo, a pesar de ser despreciado, porque no hay movilización.