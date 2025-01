Una extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad acusó al presunto líder de una red de prostitución en el Congreso de haberla agredido sexualmente cuando se encontraban en un viaje de trabajo por la campaña de Luis Valdez Farias de Alianza para el Progreso (APP). Rosa Vicky Navarro denunció hace cinco años un abuso sexual por parte del entonces Jefe de la Oficina de Ejecución Coactiva del Gobierno Regional de La Libertad, Jorge Torres Saravia, el pasado 14 de enero de 2020 en un hotel en Pacasmayo cuando estaban cumpliendo una jornada de trabajo partidario a favor del excongresista Valdez.

Cabe recordar que Torres es investigado por presuntamente liderar una red de prostitución en el Parlamento y contratar jóvenes que no cumplían con el perfil requerido para ponerlas de asesoras o secretarias que en realidad, se habrían dedicado a brindar servicios sexuales. Este hecho está relacionado con la muerte de un extrabajadora de Torres, Andrea Vidal, quien fue atacada por sicarios cuando se encontraba dirigiéndose a su domicilio en el taxi que había solicitado por aplicativo.

"Él me llama porque al día siguiente teníamos que ir a dejar la publicidad a otros lugares, le dije que ya era tarde pero me dijo que sería rápido, saca los números y te vas, me dijo (...) no hice caso a mi intuición, antes de salir cerré la puerta y era como si la Vicky que salía de ese cuarto no iba a ser la misma (...) subo y me dice cuéntame cómo te va en el trabajo y me insiste para tomar una cerveza, yo que estaba así, mis piernas ya no me respondían, le dije que me sentía mal y veía borroso y me caí porque no podía caminar y ya no supe más", detalló Navarro.

Luego de perder el conocimiento, la víctima se despertó en la cama con la ropa fuera de su lugar, le reclamó a Torres Saravia quien la responsabilizó por el acto alegando que ella dio el consentimiento. Ella denunció lo ocurrido pero el fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, Agustín Germán Risco, decidió archivar su caso pese a no haber solicitado una pericia psicológica para la víctima como estipula la ley, ni tampoco pasó por un examen toxicológico.

Jorge Torres Saravia: "Te voy a indemnizar"

En menos de 24 horas, Jorge Torres Saravia denunció a su presunta víctima por el delito de difamación. Carlos Torres, esposo de Vicky Navarro tiene grabada una llamada a Torres Saravia en la que le reclama por lo sucedido y él atina a responder que lo indemnizará. "Te voy a indemnizar. Perdóname, por favor, a veces cometemos errores con el trago", se escucha decir en el audio de 15 minutos a Torres Saravia, lo que demostraría su culpabilidad, esta prueba no fue tomada en cuenta en la investigación fiscal.

"En Trujillo justicia no hay, justicia hay para que el que paga su plata, eso es justicia, todos están comprados, fiscales, todo (...) usted no me apoyó (dirigiéndose al fiscal). Torres es un depravado sexual, es un violador", sentenció la víctima.