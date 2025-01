Congreso: Alejandro Soto no declarará ante la Comisión de Fiscalización por presunta red de prostitución

Alejandro Soto envió un oficio al presidente de la comisión de Fiscalización, Juan Burgos, en el que le señaló que su grupo de trabajo no "puede investigar a congresistas". Foto: Composición/LR

Alejandro Soto envió un oficio al presidente de la comisión de Fiscalización, Juan Burgos, en el que le señaló que su grupo de trabajo no "puede investigar a congresistas". Foto: Composición/LR

El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, informó al titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, que no asistirá a declarar el próximo 23 de enero en el marco de las investigaciones por la presunta red de prostitución en el Parlamento tras el asesinato de Andrea Vidal. El miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) fue citado para brindar sus descargos sobre las contrataciones de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional; Isabel Cajo, y el oficial mayor, Giovanni Forno.

En un documento, Soto justifica su inasistencia al alegar que la Contraloría ya se encuentra realizando las investigaciones y emitirá informes "objetivos e imparciales" respecto a las contrataciones de Vidal Gómez, Cajo, Torres Saravia y otras personas involucradas en las indagaciones.

En esa misma línea, otro de los argumentos de Alejandro Soto para no asistir a declarar es que, según dijo, el Ministerio Público es el órgano competente para investigar el presunto delito relacionado con una supuesta red de prostitución en el Congreso y no la Comisión de Fiscalización. Además, agregó que dicho grupo de trabajo "no puede investigar a congresistas".

"La comisión que usted dirige no tiene facultades de Comisión Investigadora, por lo tanto, no puede investigar a congresistas, tal como lo disponible el Acuerdo de Consejo Directivo del 11 de abril de 2008", comunicó el expresidente del Congreso a Juan Burgos.

"Su persona tiene la condición de testigo en la carpeta fiscal, seguida en mi contra y referida a la materia que usted viene investigando, por tanto, no puede ser juez y parte. Usted ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el delito de usurpación de funciones, al investigar una materia que no es de su competencia", enfatizó.

Oficio de Alejandro de Soto enviado al presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos.

Congreso: ¿sobre qué temas iba a declarar Alejandro Soto en la Comisión de Fiscalización?

En el oficio de la Comisión de Fiscalización enviado a Alejandro Soto el último 13 de enero, se detallan los temas a tocar con el fin de recabar información relacionado con el caso de la presunta red de prostitución en el Parlamento. En la agenda, están tres puntos a explicar: en el primero, Soto debe explicar sobre los presuntos hechos que involucra a la persona de Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional, sobre presunta red de prostitución en el Congreso, tras el atentado ocurrido contra Andrea Vidal Gómez.

En el segundo, el exlíder de la Mesa Directiva, responderá sobre la designación de Jorge Torres Saravia en la jefatura de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso de la República. Finalmente, el tercer tema a tocar es sobre la contratación de personal durante su gestión como titular del Legislativo.