El periodista Martín Riepl aceptó conocer a la extrabajadora de la empresa Frigoinca, Noemí Alvarado, quien es la testigo clave del caso Qali Warma; sin embargo, afirmó no tener mayor relación con ella. Cabe recalcar, que el periodista señaló que su abuelo fundó la empresa de conservas conocida como Productos Gambrinus Werner Riepl Wahl, que ha sido registrada como una de las proveedoras del programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).

"En el caso de Noemí Alvarado me la presentaron como representante de Frigoinca hace cerca de dos años en un evento en la Sociedad Nacional de Industrias; es decir, me la presentaron pero no tengo mayor relación con ella", declaró Riepl.

De acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación de La República, Gonzalo Barreto Burga, quien es pareja de Noemí Alvarado, dijo en una declaración jurada que robó el celular de Frigoinca y se lo vendió a Martín Riepl y el empresario Josías Sánchez Dávila, situación que el periodista ha negado, e incluso ha manifestado que se encuentra siendo asesorado para interponer la denuncia correspondiente.

"Yo no lo conozco, en mi vida lo he visto, nunca he hablado con él y jamás le he pagado nada por un teléfono celular, estoy interponiendo una denuncia por falsedad con él. Una declaración jurada no convierte en verdad lo que dice, ha usado un notario para formalizar una mentira", sostuvo el periodista en la entrevista.

Martín Riepl: Gonzalo Barreto lo acusó de comprarle celular que robó a Frigoinca

Según información de la Unidad de Investigación de La República, Josías Sánchez Dávila, pareja de la principal testigo de Qali Warma, Noemí Alvarado, en su declaración jurada mencionó haber robado el celular de Frigoinca para posteriormente ser vendido a Martín Riepl y al empresario Josías Sánchez Dávila. Lo que resalta de este supuesto hecho es que se contradice con lo que dijo Nilo Burga en su carta antes de ser encontrado muerto el pasado 25 de diciembre, acerca de una traición por parte de su extrabajadora de confianza, Alvarado.

En dicha declaración jurada, Barreto indica que Riepl y Sánchez desembolsaron un total de 30 mil soles por el celular de Noemí, en el que la información revelaría cómo se manejaba el presunto esquema de sobornos a funcionarios del programa alimentario Qali Warma, hoy llamado Wasi Mikuna. Según Barreto, el pago se hizo en dos partes, la primera constó de 10.000 soles que correspondió a Sánchez y lo restante, 20.000 soles que se habría encargado de hacer el periodista Riepl.

Martín Riepl ha negado las declaraciones de Barreto y supone que es un plan estructurado para poder invalidad las pruebas en su contra. "Tengo la sospecha que con esta declaración jurada se quiere dar la impresión de que el celular era una prueba ilícita que no podría usarse en un juicio y ojo que la declaración es de septiembre por un celular que se robó en mayo", detalló.