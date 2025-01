Martín Rielp admite que su familia es dueña de una fábrica de conservas

El periodista Martín Rielp Cuperstein afirmó que desde hace más de 60 años su abuelo Werner Riepl fundó una fábrica de conservas de alimentos que se denomina Productos Gambrinus Werner Riepl Wahl. La misma que se encuentra registrada como proveedora del Programa Nacional De Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, antes llamada Qali Warma.

“Sí. Mi abuelo fundó una fábrica conservera en 1962. Este es un sector donde hay diversas empresas competidoras”, declaró ante La República.

De acuerdo a los manuscritos de Nilo Burga que fueron hallados tras su muerte, Martín Riephl, experiodista de Latina, es dueño y socio de Gambrinus, empresa de alimentos que intentaba “hacer daño” a su competencia, es decir, a Frigoinca.

Según el pensamiento de Burga, Noemí Alvarado, trabajadora de confianza, junto a su pareja Gonzalo Barreto, vendieron el celular de Frigoinca a los empresarios Martín Rielp y Josías Sánchez, este último dueño de la empresa de alimentos CAAS; y a Cayetana Aljovín, quien tiene familiares vinculados a la venta de alimentos.

“Yo Nilo Burga Malca me dirijo a usted por medio de la presente para saludar y expresar lo siguiente: que la Sra. Noemí Alvarado Llanos trabajadora en el área de ventas; en la Fábrica Frigoinca, en acuerdo con esposo vendieron el celular de su uso a la competencia para hacerme daño y así mismo a la empresa Frioinca. La competencia trabajadora en Frecuencia Latina: Sra. Cayetana Aljovín: presidenta del Directorio de Frecuencia Latina, sus sobrinos tienen fábricas de enlatados. Sr. Martín Riepl: periodista, extrabajador de Frecuencia Latina, dueño y socio de una fábrica de enlatados. (Gambrinus). Junto con el Sr. Yossias dueño de la fábrica Cass”, se lee en uno de los manuscritos al que accedió este diario.

Como se recuerda, el 6 de octubre el programa Punto Final emitió un primer reportaje con base a la información encontrada el celular de la empresa Frigoinca. Según el informe periodístico, gracias al aparato electrónico habrían descubierto una presunta red de corrupción en Qali Warma. Cabe señalar que el jefe de la Unidad de Investigación de Latina antes de hacer público el reportaje indicó que el celular había llegado al medio de forma anónima.

Previo al reportaje de Latina, Gonzalo Barreto, pareja de Noemí Alvarado, ante una declaración jurada realizada el 25 de setiembre de 2024, indicó que el 17 de mayo del mismo año robó él le robó el celular a su pareja para luego venderlo por 30 mil soles a Rielp y Josías.

“El sr Josías Tercero Sánchez Dávila en compañía del Sr Martín Werner Riepl Cuperstein representante de la empresa PRODUCTOS GAMBRINUS WERNER RIEPL WAHL y periodista de Frecuencia Latina, me ofrecieron la cantidad de 30 mil soles con la finalidad de entregar lo solicitado y amenazar de muerte a mi pareja en caso me denunciara. Este dinero fue entregado de la siguiente manera: dos días después de los hechos se me entrego 10 mil soles por parte del sr Josías; y siete días después el Sr Martin Riepl me entregó 20 mil soles. (…) asimismo, el sr Josías me menciono que el objetivo era hacerle daño a la empresa FRIGOINCA y que deje de operar para quedarse con el mercado”, se lee en el documento al que accedió La República.

Ante esta acusación, Rielp y Sánchez, al ser consultados por este medio, indicaron no conocer al señor Gonzalo Barreto, mucho menos haberles entregado dinero.