César Acuña sobre renuncia de Francis Alisson: "APP es un partido que tiene más militantes"

El líder de Alianza para el Progreso (APP) y gobernador regional de La Libertad, César Acuña, comentó sobre la renuncia de Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, al partido político que hasta hace pocos días compartían. Acuña señaló que cualquier militante tiene el derecho de renunciar si no se siente cómodo dentro de una agrupación política. Además, aseguró que su organización cuenta con el mayor número de militantes a nivel nacional y que el proceso de salidas e ingresos dentro de su partido es natural.

"APP es un partido con más militantes, con mayor presencia y organización; quizás también con errores, pero es APP. Contamos con más de 400.000 militantes a nivel nacional. Cualquier militante tiene derecho a retirarse si no se siente cómodo", declaró Acuña.

El gobernador regional también indicó que, hasta el momento, no ha establecido contacto con el alcalde de Magdalena del Mar para solicitarle explicaciones sobre su decisión de abandonar el partido. Sin embargo, aseguró que, cuando sea posible, buscará conocer los motivos de su renuncia.

"No he hablado con él. Tengo entendido que está de viaje, así que tendré que reunirme con él más adelante. Me interesa saber por qué un militante decide renunciar al partido. Creo que eso forma parte de la democracia y de la libertad individual. En el futuro, seguramente otros vendrán y otros se irán", afirmó.

Francis Allison presentó su carta de renuncia a Alianza para el Progreso

A través de una carta, Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, formalizó su renuncia a Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña. En el documento se lee.

"Por medio de la presente, me dirijo a usted (César Acuña) para presentar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y lo dispuesto en la Resolución N.° 0045-2024-JNE, mi renuncia como militante afiliado al Partido Político Alianza para el Progreso".

La decisión de Allison ha generado sorpresa en el ámbito político, ya que, hace pocos meses, había expresado que Acuña lo había considerado como posible representante de APP en las elecciones municipales para Lima. En aquella ocasión, declaró a un medio local: "Es muy probable. ¿Por qué no puedo decir sí o no? Porque soy miembro de un partido, APP, y por ley los partidos tienen democracia interna. Se me ha pedido, por supuesto".

Francis Allison no es el único que renunció a APP: postulante a la alcaldía de Villa María del Triunfo también abandona el partido

Además de Allison, David Morales, militante de APP desde septiembre de 2024, también presentó su renuncia al partido. Morales, quien aspiraba a postular por tercera vez a la alcaldía de Villa María del Triunfo, hizo pública su decisión en medio de los escándalos que vinculan al partido con Jorge Torres Saravia, presunto líder de una red de prostitución en el Congreso.

En su carta de renuncia, Morales expresó: "Me dirijo a usted con el propósito de comunicarle mi decisión de presentar, por motivos estrictamente personales, mi renuncia irrevocable a la militancia en el Partido Político Alianza para el Progreso (APP). Agradezco profundamente la oportunidad de haber formado parte de esta organización política bajo su liderazgo".