Ultimátum a Dina Boluarte: exigen la salida de los ministros José Arista y Julio Demartini

Julio Demartini informó que no descarta renunciar a su cargo de ministro de Desarrollo. Foto: composición LR

El pasado 12 de diciembre, cuando la presidenta Dina Boluarte junto con sus ministros llegaron a Piura para anunciar el financiamiento del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura y el reservorio Poechos, los gobernadores regionales le pidieron a la mandataria la salida de los José Arista (Economía) y Julio Demartini (Midis).

A pasado exactamente un mes y, a inicio de este 2025, los gobernadores han vuelto a pedir las cabezas de Arista y Demartini e incluso también solicitan que se evalúe la permanencia de Gustavo Adrianzén en la Presidencia de Consejo de Ministros, señaló Koki Noriega Brito, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANRG).

“Nos reunimos y planteamos un cambio unánime de algunos ministerios. Primero la salida del ministro de Economía y Finanza. Hay regiones que no tienen presupuesto financiero, un ejemplo es el proyecto Alto Piura, los gobernadores dijeron que no había la mínima disposición del ministro porque José Arista se había juntado con funcionarios antiguos u no daban espacio al diálogo”, dijo Koki Noriega en declaraciones para RPP.

“Para nosotros también es importante el cambio del Midis por los escándalos que se encuentra involucrado (corrupción de Qali Warma). Hay un término en la política que se llama decencia y todos sabemos lo que ha pasado, él debería decir tengo estos actos y dar un paso al costado”, añadió Noriega.

La versión de Noriega cobra fuerza y evidencia las tensiones que hay entre el ministro de Economía con otros gobernadores regionales. La República recogió la versión de Luis Neyra, gobernador de Piura, quien no descartó el pedido de los gobernadores a Dina Boluarte. Según dijo, el ministro de Economía estaría incumpliendo las promesas del Gobierno.

“Los cambios son buenos, siempre y cuando haya una política de continuidad de los proyectos sectoriales, y también considero que la Presidenta debería hacer un balance de los compromisos asumidos por los diferentes ministerios y aquellos que cumplieron o superaron las expectativas deberían ser ratificados, y los que no cumplieron o mienten constantemente, deberían cambiarse”, mencionó Neyra.

“En el caso del ministerio de economía, aún no ha cumplido con varios acuerdos adoptados, y en mi opinión la señora presidenta ya se debería comenzar a evaluar su permanencia”, acotó.

El titular de la cartera de Economía es uno de los más cuestionados en el Consejo de Ministros. Desde que inició su gestión en el 2024, Arista ha enfrentado dos mociones de interpelación, una relacionada con la creciente pobreza en el Perú y otra vinculada a la situación de Petroperú. Además, en octubre, el Congreso inició un proceso de censura en su contra por la falta de capacidad en el sector.

Esa misma situación crítica pasa Julio Demartini, pero a diferencia de Arista, el titular del Midis se ve involucrado en la trama de corrupción de Qaliwarma que involucra a la propia Dina Boluarte y a su vocero Fredy Hinojosa.

Al igual que Arista y Demartini, aparece Gustavo Adrianzén que es calificado por el presidente de la ANGR como una autoridad distante de las regiones.

“Es distante y debe ser evaluado (…) Lo que pasa en Tumbes, Tacna y Moquegua no repercute acá, pienso que se debe refrescar a los equipos técnicos y a los ministros”, expresó Noriega en relación a la situación de Adrianzén.

Fuentes confiable a este medio informaron que, desde el Ejecutivo, si se estaría evaluando cambiar hasta cuatro carteras. Se trataría del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Justicia y Midagri.