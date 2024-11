Gustavo Adrianzén sobre su salida de la PCM: "No he presentado mi renuncia, la presidenta tampoco me la ha pedido"

Gustavo Adrianzén descartó su renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Durante la conferencia de prensa de la PCM, el primer ministro señaló que ni la presidenta Dina Boluarte ni él han considerado la posibilidad de no continuar más como jefe del Gabinete Ministerial. "No he presentado mi renuncia, la presidenta tampoco me lo ha pedido", fue la primera respuesta de Adrianzén a la pregunta de la prensa sobre posibles cambios en su cartera.

Asimismo, tras los rumores de una posible salida del cargo, Gustavo Adrianzén calificó de "malintencionados" los comentarios sobre un cambio en el Gabinete Ministerial y que buscarían desestabilizar el Gobierno. "Lamento que estos comentarios malintencionados se estén gestando de un sector perverso, utilizando rumores sin fundamentos. Encuentro como justificación para esta perversidad el ánimo de desestabilizar el Gobierno", agregó el primer ministro.

Finalmente, Adrianzén mostró su incomodidad tras la pregunta de la prensa durante la conferencia de la PCM del miércoles 23 de octubre y pidió "cambiar de fuentes" a los periodistas presentes: "Con relación a esos chismes, olvídelos, cambie de fuentes", acotó. Los cuestionamientos sobre la continuidad en su cargo surgieron luego que el excanciller Javier González-Olaechea se reservara sus comentarios ante un posible ofrecimiento de la presidencia del Consejo de Ministros por parte de Dina Boluarte.

Dina Boluarte habría postergado cambio de Gustavo Adrianzén por blindar a Juan José Santiváñez

La presidenta Dina Boluarte habría estado considerando reemplazar a Gustavo Adrianzén. Según fuentes de este medio en Palacio de Gobierno, entre las principales razones de esta decisión habrían sido su alta desaprobación, que supera el 90%, y los resultados insuficientes de su gestión contra la creciente criminalidad en el país.

En un momento, la mandataria habría contemplado al excanciller Javier González-Olaechea como un posible sucesor de Adrianzén. Sin embargo, González-Olaechea habría puesto condiciones para aceptar el cargo, exigiendo cambios de algunos ministros, como el del Interior, dirigido por Juan José Santiváñez, y el de Educación, a cargo de Morgan Quero. Estas exigencias no habrían sido bien recibidas por Boluarte, lo que la llevó a buscar otras opciones.

César Hildebrandt, en su reciente pódcast, afirmó que la jefa de Estado podría inclinarse por Eduardo Arana, actual ministro de Justicia, como nuevo primer ministro. De hecho, como este medio pudo comprobar, Dina Boluarte sostuvo una reunión de cerca de tres horas con Arana el lunes 21 de octubre, lo que reforzó las especulaciones sobre su posible nombramiento. Sin embargo, tras la última conferencia de prensa de la PCM, Gustavo Adrianzén descartó que por el momento haya cambios en el Gabinete Ministerial.