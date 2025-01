Apristas niegan a Nilo Burga, pero una foto los desmiente

En un contundente comunicado publicado el primero de diciembre, cuando se ventilaron las relaciones del empresario Nilo Burga Malca con dirigentes apristas, la Secretaría General de dicho partido señaló: “(Respecto) a las actividades ilícitas del sujeto Nilo Burga Malca, el Partido Aprista considera necesario señalar lo siguiente: Nilo Burga Malca no es militante del Partido Aprista Peruano (…) Institucionalmente no sólo deslindamos con dicho sujeto, sino condenamos los actos de corrupción que haya cometido”.

Efectivamente, Nilo Burga Malca, el propietario de la procesadora de alimentos enlatados Frigoinca, no aparece inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Sin embargo, fotografías obtenidas por La República demuestran que el “sujeto” Nilo Burga Malca era una persona que tenía llegada con dirigentes nacionales del PAP y exministros del segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Por ejemplo, como lo muestra la fotografía en esta página, Nilo Burga Malca aparece abrazo en el mismo grupo con Jorge del Castillo Gálvez, Mercedes Cabanillas Bustamante y Omar Quesada Martínez. En esa época la dirigencia aprista no llamaba “sujeto” a Nilo Burga Malca, quien solía ofrecer una pierna de cerdo a los invitados de las reuniones apristas.

Del Castillo, Cabanillas y Quesada ejercieron funciones en el segundo gobierno de Alan García, en el mismo periodo en el que fue designado como director del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), Fredy Hinojosa Angulo.

Hinojosa sí aparece en el ROP como militante aprista, al menos hasta 2019, cuando fue nombrado director ejecutivo del programa de alimentación escolar Qali Warma.

Extrañamente, la Secretaría General del PAP no ha emitido un comunicado “deslindando” con Fredy Hinojosa Angulo, o “condenando los actos de corrupción que haya cometido”, a diferencia del pronunciamiento respecto al dueño de Frigoinca, Nilo Burga Malca. Hinojosa incluso afronta impedimento de salida del país, pero el PAP no dice nada porque “ya no es aprista”.

No obstante, los actos de corrupción expuestos por la exempleada de confianza de Nilo Burga Malca, Noemí Alvarado Llanos, se cometieron presuntamente durante la gestión de Fredy Hinojosa.

Abrazos de compañero

La fiscalía ha comprendido a Hinojosa en la investigación sobre Qali Warma, y ha conseguido una orden judicial de impedimento de salida del país, porque Noemí Alvarado ha declarado que el exdirector del programa de alimentación escolar estaba relacionado con Nilo Burga Malca.

“Yo escuché que él (Nilo Burga) dijo: ‘Tengo mi amigo Fredy’. ‘Fredy’, dijo así. ‘Fredy’. Y cuando dijo ‘Fredy, Fredy Hinojosa’, eso dijo que el señor (Nilo Burga), que era por el partido aprista”, relató Noemí Alvarado al dominical “Cuarto Poder”.

Por su parte, Fredy Hinojosa, declaró a Radioprogramas: “La empresa Frigoinca no fue proveedor del programa Qali Warma durante mi gestión, es decir no firmó ningún contrato, el primer contrato lo firma en enero del año 2024”, arguyó.

El 25 de noviembre de 2022, el gobierno aceptó la renuncia de Hinojosa como director ejecutivo de Qali Warma, y para entonces Frigoinca no suscribió contratos con el programa de alimentación escolar sino de enero a abril de 2024. Pero es una verdad a medias.

Los proveedores de Qali Warma consultados por La República señalaron que Frigoinca no participaban en las licitaciones pero virtualmente estaban obligados a comprar las conservas de res, cerdo, pollo y pavita, de la marca “Don Simón”, que produce la fábrica de Nilo Burga.

“Había otras marcas en el mercado, como Gambrinus, ‘Finka Food’, de Esmeralda Corporation, y de CAAS Alimentos. Pero en Qali Warma tenías que comprar sí o sí ‘Don Simón’”, explicó uno de los proveedores.

“Era la época de Fredy Hinojosa. Incluso Hinojosa sacó una resolución que favorecía claramente a empresas como Frigoinca mediante las llamadas compras macroregionales. Si tu fábrica estaba en provincias, ganabas más puntos. Frigoinca está en Pacanga, Chepén, La Libertad. O sea, si compraba productos ‘Don Simón’ para las regiones del norte, ganaba mayor puntaje. Eso lo hizo Hinojosa”, señaló otro proveedor a este diario.

De los 28 contratos que suscribió Frigoinca con Qali Warma en 2024 (por la suma de S/81.7 millones), 10 fueron en La Libertad, Cajamarca y Áncash, por S/31.7 millones, casi el 50% de lo que facturó en dicho año (ver recuadro).

El modelo ganador

Empero, Hinojosa señaló que los actos imputados a Nilo Burga de Frigoinca no ocurrieron durante su mandato: “Los hechos que son materia de investigación penal como los actos de corrupción, claramente no son en mi gestión, desde ningún punto de vista. Y lo afirmo categóricamente “, declaró a Radioprogramas.

“Hinojosa dice que Frigoinca no contrató con Qali Warma durante su gestión, pero teníamos que comprar ‘Don Simón’ con el modelo que impuso de la Macro Región. De esta forma, Frigoinca imponía el precio que le daba la gana a sus productos”, señalaron los proveedores.

El 8 de julio de 2021, Fredy Hinojosa, como director ejecutivo de Qali Warma, formuló un modelo que premiaba a las empresas que compraban productos en la región donde se encontraban los colegios (Resolución de la Dirección Ejecutiva N°D000179-2021-MIDIS-PNAEQW-DE). De esta manera, el proveedor que adquiría los alimentos en la Macro Región recibía mayor puntaje.

“En el caso de la Macro Región Norte, el proveedor que quería ganar una licitación tenía que comprar las conservas ‘Don Simón’. Si presentaba otros productos de Gambrinus o de CAAS Alimentos, que son de Lima, no recibimos un buen puntaje o nos sancionan. Por eso Frigoinca creció como la espuma, y con los precios que quería. Este sistema comenzó en 2022 y continúa hasta ahora. Sacaron a Frigoinca pero el sistema se mantiene”, relataron las fuentes.

Como el modelo creado por Fredy Hinojosa le resultaba muy rentable en el norte, Nilo Burga fraguó una empresa de pantalla, Tierra Inca Food, y declaró una fábrica inexistente en Puno de conservas “Don Nilo”. El objetivo de Burga era surtir de enlatados a los colegios de Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios, como lo hacía en la Macro Región Norte con “Don Simón”. Noemí Alvarado reveló que era una trampa, porque las conservas serían fabricadas en la sede de Pacanga, Chepén, La Libertad. Quería sacarle el jugo al modelo inventado por Fredy Hinojosa.