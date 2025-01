Dina Boluarte anunció en su mensaje por Año Nuevo 2025 que se está promoviendo el reinicio de 11 iniciativas mineras en el Perú que representaría una cartera de US$8.000 millones, entre los que destaca Tía María.

Este proyecto minero se encuentra suspendido desde el 2009 debido a los conflictos sociales que se generaron por los reclamos de los ciudadanos del Valle del Tambo por el temor a que se contamine el agua como consecuencia de la extracción del cobre de la minera. Sin embargo, como consecuencia de las manifestaciones y enfrentamientos, se dejó un saldo negativo de 7 fallecidos y cientos de heridos.

PUEDES VER: Ministerio del Interior paga la defensa legal del prófugo y cabecilla del Escuadrón de la Muerte, Raúl Prado Ravines

Pese a que la mandataria generó expectativas al informar que se otorgarán 50 certificaciones ambientales para la explotación minera con el fin de evitar que el ayuntamiento cuprífero dañe el medio ambiente, el otro lado de la moneda refleja que la contaminación producida del proyecto Tía María dañaría la salubridad del agua del río Tambo por lo que se producirían grandes perjuicios para los pobladores de Islay, Arequipa, que se dedican a la agricultura.

No obstante, Boluarte Zegarra, quien no explicó ni detalló cómo se llevarán a cabo los proyectos mineros en varias regiones del país, se adelantó a las críticas al indicar que los opositores "desconocen que el Perú es milenariamente minero".

Los que se oponen a la minería desconocen que el Perú es milenariamente minero, lo que se puede percibir en el vestuario, ornamentos, instrumentos del señor de Sipán de la cultura Chavín en el norte y en otras regiones del Perú, los incas eran mineros. El Perú ha sido es y será minero y metalúrgico, tenemos los minerales que el mundo necesita y demanda", expresó.

PUEDES VER: Pareja de Andrea Vidal obtuvo una nueva línea telefónica un día antes de su asesinato

Especialista descarta que el Gobierno pueda destrabar Tía María

La República pudo contarse con el economista Jose de Echave para poder recoger su opinión sobre las declaraciones de Dina Boluarte, e indicó que la mandataria carece de legitimidad para llevar a cabo el proyecto de Tía María y resaltó la importancia de escuchar a la población de Valle del Tambo, quienes serían los más perjudicados con dicha iniciativa minera.

— La presidenta Dina Boluarte dice que "se está promoviendo una etapa de desarrollo responsable y sostenible para el reinicio de proyectos mineros como Tía María, ¿cree que lo logrará?

Lo primero es que sí está hablando de una etapa responsable y sostenible en la minería y, al mismo tiempo, anuncia proyectos como Tía María, pero lo primer que debería explicar es cómo piensa llevar adelante este proyecto, porque no hay que olvidarnos que no solamente el proyecto es línea de cuestionamiento de parte de la población, hay un rechazo de los agricultores de Valle del Tambo. El proyecto tiene un estudio de impacto ambiental que fue aprobado en el año 2014, los estudios de impacto ambiental tienen vigencia de 5 años; es decir, ya han pasado 10 años de la aprobación del proyecto, ese es un cuestionamiento que debería precisar.

— Tía María es un proyecto cuestionado...

Por un lado, claramente es un proyecto que sigue siendo cuestionado por la población del Valle del Tambo y, por otro lado, es un proyecto que tiene el estudio de impacto ambiental, aparentemente, vencido. Debería precisar cómo piensa llevar adelante un proyecto como Tía María.

Ahora, ha anunciado 11 proyectos. Ese es el problema de la presidenta (Dina Boluarte): dice las cosas a medias, dice verdades a medias, porque, por un lado, dice que este año la economía estaba marchando muy bien y que la minería se han invertido US$4.6000 millones, pero se olvida decir que la inversión del año pasado fue mayor; es decir, este año la inversión minera ha caído, el año pasado fue US$ 4.715 millones.

— La presidenta dice que se van a otorgar 50 certificaciones ambientales para que se puedan impulsar estos proyectos de exploración minera. ¿Usted que tan probable cree esas certificaciones puedan ser aprobadas?

Lo que me preocupa es las condiciones, porque se está flexibilizando la legislación ambiental para precisamente acelerar las inversiones. Aquí no hay un tema de los "antimineros", no es un problema de estar en contra de la minería, el reto para un país como el Perú, donde la minería ha sido, es y va a seguir siendo importante que las cosas se hagan bien. Entonces, cuando ella habla que se van a otorgar un conjunto de certificaciones ambientales, el gran problema es en qué y bajo qué condiciones, si esas certificaciones ambientales van a ser rigurosamente evaluadas, porque no hay que olvidarnos que el año 2024 también lo hemos cerrado con una serie de decisiones que han buscado flexibilizar aún más la legislación ambiental.

— ¿Qué sensación le da todo esto?

La sensación que a uno le queda es que se están haciendo las cosas para flexibilizar cada vez más. Entonces, claro, si yo flexibilizo, entrego más certificaciones ambientales, pero no estoy evaluando todos los proyectos con rigurosidad. Ese es un problema que hay que tener en cuenta.

— ¿Le deja alguna preocupación lo dicho por la presidenta?

A mí me preocupa, vuelvo a subrayar, bajo qué condiciones se piensa sacar esos proyectos, porque sí es un proyecto claramente cuestionado, 3 gobiernos han intentado sacarlo adelante y no han podido. Entonces, cuando escucho este tipo de declaraciones, digo: No sé si estará pensando imponer el proyecto de manera autoritaria, a la fuerza.

— ¿Por qué lo dice?

Esto lo menciono porque en el presupuesto que se ha aprobado para el 2025, la partida destinada a los conflictos, a las protestas y a las movilizaciones sociales ha aumentado en un 64%, se está destinando más dinero para enfrentar los conflictos sociales. Me pregunto si ese presupuesto que se ha incrementado es para incrementar la represión violenta a esos conflictos sociales o para promover el diálogo y los acuerdos. Viendo la trayectoria de este Gobierno y cómo se inició, mi preocupación es que más bien ese incremento sustantivo sea utilizado para enfrentar de manera violenta la conflictividad social en el país.

— ¿El poco respaldo popular de Dina Boluarte ayudaría a que se logre un consenso con los ciudadanos de Arequipa para evitar conflictos sociales y destrabar el proyecto de Tía María?

En absoluto, no. Un Gobierno con tan poca legitimidad no creo, tenga capacidad para lograr acuerdos, consensos. Yo me inclinaría a pensar que van a buscar imponer el proyecto cuestionado de Tía María, todo esto va a crear, me da la impresión, un clima de tensión social.

— El tema hídrico es el gran temor de los ciudadanos del Valle del Tambo. ¿Cómo ve la gestión de Boluarte para hacer bien las cosas en el tema social, político y minero?

El tema en general es que tiene muy poca capacidad. Un Gobierno que tiene escasa legitimidad, 3%, un Gobierno con esas características, es imposible que pueda tener la capacidad de revertir situaciones y construir salidas pacíficas frente a la conflictividad social y la minería es un ejemplo de eso.

— ¿Qué le falta a Tía María para que pueda ser aprobada?

Se tendría que elaborar un nuevo estudio de impacto ambiental y ser discutido seriamente. Lo primero, es escuchar a la población, la legítima preocupación que tienen los agricultores de Valle del Tambo, ellos perciben que ese proyecto los va a impactar y que el proyecto sería el inicio de un proceso de reconversión de la provincia de Islay.