Caso Andrea Vidal: ¿Quién es Rodrigo Falcón y que relación tenía con la extrabajadora del Congreso?

Rodrigo Falcón Cortavarría, de 26 años, es administrador de negocios y trabaja en una entidad bancaria. Falcón era pareja sentimental de Andrea Vidal, una exabogada del Congreso que fue asesinada por sicarios el martes 10 de diciembre en el distrito de La Victoria. Ambos mantenían una relación amorosa desde junio de 2023, cuando se conocieron en una reunión social a través de un amigo en común, Joseph Huaqui.

Durante su declaración a la Policía Nacional, a la cual La República tuvo acceso, Rodrigo detalló cómo inició su relación hasta los últimos momentos que estuvieron juntos.

La noche del asesinato, Rodrigo Falcón y Andrea Vidal habían pasado tiempo juntos en su casa, ubicada en San Miguel. Como parte de su cita, fueron a ver la película romántica titulada 'El tiempo que tenemos'. Falcón relató que, tras la función, fueron a su domicilio y desde ahí esperó a que Andrea abordara un taxi que la llevaría de regreso a su vivienda en La Victoria.

Sin embargo, nunca imaginó que ese sería el último viaje de su pareja. “Le dije que me avisara cuando llegara a su destino”, narró Rodrigo, quien siguió en contacto con ella durante el trayecto a través de mensajes de WhatsApp. Minutos antes de las 9:00 p. m., Andrea le envió una captura de pantalla del aplicativo del taxi, mostrando la foto y el nombre del conductor, así como el tiempo estimado de llegada.

Pasado el tiempo de arribo, Rodrigo comenzó a preocuparse al no recibir respuesta a sus mensajes ni llamadas. A las 9:50 p. m., contactó al padre de Andrea, quien confirmó que ella aún no había llegado a casa. Ante esta situación, Falcón utilizó la aplicación Find Me para rastrear el último punto donde se encontraba el taxi y se dirigió al cruce de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio, en La Victoria.

Al llegar al lugar, la pareja de la exabogada observó que varios patrulleros rodeaban un vehículo blanco con impactos de bala. Entre las personas reunidas en el lugar estaba Edgardo Vidal Cáceres, el padre de Andrea, quien le informó que ella había sido trasladada al Hospital Dos de Mayo.

Lamentablemente, Andrea Vidal fue atacada por sicarios mientras se desplazaba en el taxi. La extrabajadora del Congreso falleció luego de 6 días en UCI, convirtiéndose en víctima de un asesinato que aún es investigado por la Policía Nacional. Las autoridades analizan los vínculos personales y profesionales de la exabogada para esclarecer el caso.

¿Cuál es la relación de Jorge Torres Saravia dentro del Caso?

Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, ha sido vinculado a una presunta red de prostitución que operaba dentro de las instalaciones del Parlamento. Según un reportaje del programa periodístico 'Beto a saber', Torres estaría señalado como el supuesto líder de esta red, la cual habría involucrado a Andrea Vidal Gómez.

Pues la exabogada trabajó bajo su supervisión hasta setiembre del presente año, y se le acusa de presuntamente facilitar el ingreso de trabajadoras sexuales al Congreso, haciéndolas pasar como asesoras o secretarias, mientras que Torres supuestamente las seleccionaba.

El caso cobró relevancia tras el asesinato de Andrea Vidal, quien inicialmente fue víctima de un ataque atribuido a una posible extorsión contra el conductor del taxi en el que viajaba. Sin embargo, las investigaciones policiales determinaron que el objetivo del atentado era ella. El reportaje periodístico planteó que su asesinato podría estar relacionado con esta presunta red de explotación sexual, aunque las autoridades aún no han confirmado esta hipótesis de manera oficial.