Gerente de la encuestadora indicó que, en caso Dina Boluarte no se rectifique, tomarán acciones legales en su contra. Foto: Composición/LR

En una entrevista para RPP, el gerente de CPI, Omar Castro, rechazó las palabras de la presidenta Dina Boluarte, — quien dijo que las encuestadoras le pidieron algo a cambio para subirle puntos de aprobación — y las calificó como "severas". Castro resaltó que la mandataria ha "pasado el límite de opinión" cuando dijo "nos tocaron la puerta, pero denos alguito, le podemos subir 2 puntos".

"En este caso, nosotros creemos que la presidenta (Dina Boluarte), con sus afirmaciones, ha transgredido, ha pasado el límite de la opinión que una persona pueda tener sobre creerle o no creerles a las encuestas, porque ella está aseverando, o sea, ella (Dina Boluarte) afirma que una encuesta, una empresa de investigación, la ha buscado y le ha solicitado algo a cambio de subirle puntos en la evaluación de la aprobación. Esto a nosotros nos gustaría saber, definitivamente, de qué empresas se tratan, nosotros nos sentimos aludidos porque publicamos constantemente estudios de opinión pública", expresó el gerente de CPI.

En esa misma línea, Castro enfatizó en que, en caso la mandataria no se rectifique de sus declaraciones, habría cometido el delito de difamación a las empresas investigadoras. De igual manera, resaltó que no entienden los dichos de Dina Boluarte sobre su dicho: "A los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos: De una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales".

"Nosotros no entendemos (...) esta expresión, de ponerle cero para irnos a penales, no le entendemos por ningún lado. Y, nosotros, las empresas de investigación, no somos las que ponemos los niveles, los números, los indicadores de aprobación o desaprobación a la presidenta de la República (Dina Boluarte) ni a ninguna otra autoridad, es la población. Nosotros utilizamos un método técnico", aseveró Omar Castro.

Dina Boluarte: CPI espera que la presidenta se rectifique por sus declaraciones

Al ser consultado si las encuestadoras tomarán alguna acción legal contra la presidenta Dina Boluarte por sus declaraciones, el gerente de CPI, Omar Castro, puntualizó que esperarán a que la jefa de Estado se rectifique y dijo "esperamos que sea un desliz".

"Nosotros estamos a la espera de una rectificación por parte de la presidenta (Dina Boluarte) en torno a estas palabras. Vamos a esperar un tiempo a ver si se da esta rectificación por parte de ella. (En caso no llegue la rectificación) lo tendremos que hablar en la asociación para tomar decisiones sobre lo que podríamos hacer más adelante", culminó.