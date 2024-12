La presidenta Dina Boluarte inauguró una comisaría en Villa María del Triunfo, pero hubo una fuerte restricción de acceso a la ciudadanía que no pudo presenciar el evento. | Composición LR.

La presidenta Dina Boluarte inauguró una comisaría en el distrito limeño de Villa María del Triunfo. Al finalizar su participación en el evento, junto con el ministro Santiváñez y del alcalde Eloy Chávez, agradeció "a la población que los acompaña". Sin embargo, no había ciudadanos presentes en el evento debido a que se restringió el acceso a los vecinos del lugar.

"Gracias por habernos cedido el terreno que, en menos de un año, estamos inaugurando esta comisaría (…) de la mano de nuestra policía, de las juntas vecinales y con la población que acá nos acompaña", manifestó Boluarte Zegarra.

Según imágenes de Canal N, se colocaron rejas a dos cuadras de la comisaría, rodeada de un fuerte contingente policial que impidió la presencia de ciudadanos. "Nosotros queríamos ir a ver la inauguración de nuestra comisaría, pero lamentablemente no hemos podido porque nos han cercado", expresó una de las personas que se encontraba junto a diferentes comitivas de asentamientos humanos que se quedaron tras las rejas.

Nuevamente, la presidenta evitó responder a los periodistas, pese a que pasó a pocos metros de ellos. No obstante, se restringió el desplazamiento de los hombres de prensa que acudieron a cubrir la inauguración hasta que Dina Boluarte se retirara del lugar. "Parece un pueblo fantasma", comentó la presentadora de Canal N.

En el evento, también estuvo presente el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, quien es investigado por el caso Qali Warma; y el general Oscar Arriola, quien evitó responder a la prensa por los cuestionados ascensos policiales que se dieron los últimos días.

Dina Boluarte respalda a Santiváñez, y lo llama "valiente", pese a desaprobación

Durante la misma actividad oficial, la presidenta Dina Boluarte rechazó las noticias "negativas" que buscarían debilitarla y expresó su respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a que la ciudadanía en diferentes encuestas ha calificado de manera negativa su gestión debido a la ola de inseguridad que afronta el país.

"Hay quienes no quieren reconocer estos avances, ellos estarían felices si ven a la presidenta Boluarte, a esta mujer andina, fracasar como gobierno, aquí está mujer que no se rinde y hace oídos sordos a las palabras necias y sigue trabajando por el Perú, solo hablan de noticias negativas que son meros rumores, ya sabemos quiénes son, no les vamos a regalar ministerios, aquellos que quieren trabajar tienen que ganarse el sueldo con el sudor de la frente (…) junto a mis ministros valientes como el ministro del Interior y junto a PNP comprometida con la seguridad ciudadana", dijo la jefa de Estado durante su discurso en la actividad oficial.