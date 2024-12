La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, inauguró la comisaría "Nuevo Progreso" de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Villa María del Triunfo, acompañada del vocero presidencial Fredy Hinojosa y en su discurso se refirió a las noticias "negativas" como un intento para doblegarla; además, se refirió al cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y respaldó su labor como titular. Cabe recordar que según una reciente encuesta de Ipsos, el 62% de peruanos considera a la mandataria como el personaje más negativo y cierra el año con tan solo 3% de aprobación de su gestión.

"Hay quienes no quieren reconocer estos avances, ellos estarían felices si ven a la presidenta Boluarte, a esta mujer andina, fracasar como gobierno, aquí está mujer que no se rinde y hace oídos sordos a las palabras necias y sigue trabajando por el Perú, solo hablan de noticias negativas que son meros rumores, ya sabemos quiénes son, no les vamos a regalar ministerios, aquellos que quieren trabajar tienen que ganarse el sueldo con el sudor de la frente (...) junto a mis ministros valientes como el ministro del Interior y junto a PNP comprometida con la seguridad ciudadana", manifestó la jefa de Estado.

Asimismo, la mandataria agradeció al pueblo peruano; sin embargo, la ceremonia tuvo estrictas medidas de seguridad con policías hasta a tres cuadras a la redonda y no se permitió la salida de la prensa hasta que la presidenta se retire del lugar. Incluso, vecinos del mismo distrito de Villa María del Triunfo fueron impedidos de poder participar y escuchar las palabras de la presidenta Boluarte debido a que les colocaron rejas para no dejarlos ingresar.

Dina Boluarte desafía las encuestas: “Pónganme cero de una vez”

Dina Boluarte volvió a criticar el trabajo de las encuestadoras, que en los últimos meses han reportado altos niveles de desaprobación hacia su gestión. Durante un evento en Carabayllo, la presidenta se pronunció sobre el reciente informe que refleja un 3% de aprobación ciudadana en su desempeño.

"A los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos: De una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales". A ellos les digo: ¿para qué gastan su dinero, su energía, poniéndome, primero empezaron 11%? Luego, nos tocaron la puerta, pero denos alguito, le podemos subir 2 puntos, o sea, a 11, y yo les he dicho nada", dijo la presidenta.