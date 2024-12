El Gobierno de Dina Boluarte impidió con rejas el paso de vecinas y prensa a un evento público realizado en el distrito de Villa María del Triunfo, en el que se inauguraba la comisaría de Nuevo Progreso. De acuerdo con un mensaje de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) publicado en su cuenta oficial de X, equipos periodísticos de distintos canales de televisión fueron retenidos durante la actividad oficial de la mandataria.

"Equipos periodísticos de Latina, Canal N y RPP fueron retenidos en rejas durante actividad oficial de Dina Boluarte en Villa María del Triunfo. Este encierro se suma a otros, registrados de forma reiterada durante actividades públicas de Presidencia de la República", denunció la ANP.

Asimismo, los ciudadanos de los asentamientos humanos del sector denunciaron que fueron cercados por el fuerte control policial que los mantuvieron a dos cuadras de distancia del lugar donde se realizaba el evento en el que también se encontraba el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. De igual manera, el periodista de canal N, Eder Hernández, detalló que no pudo realizar sus labores como entrevistar a funcionarios públicos debido a que fue limitado de su trabajo porque no se podían mover las rejas que los mantenían inmovilizados.

"Nosotros queríamos ir a ver la inauguración de nuestra comisaría, de nuestro pueblo, pero nos han cercado", lamentaron las personas de VMT. "La comunidad está enrejada. Es la realidad con la que se desarrollan este tipo de eventos. No nos hemos podido mover hasta que la señora presidenta (Dina Boluarte) salga", narró el comunicador.

"Periodistas presentes indicaron a la ANP que 'es un método que usan siempre para evitar que los periodistas salgamos del área de prensa. No se puede ingresar ni salir de las rejas'. La Asociación Nacional de Periodistas rechaza este nuevo maltrato a las y los periodistas", agregó la ANP.

Dina Boluarte: prensa peruana recibió 740 ataques durante este Gobierno, asegura la ANP.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) publicó un informe alarmante que revela un total de 740 agresiones dirigidas a periodistas y medios de comunicación desde que Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022. De acuerdo con los datos recopilados por la Oficina de Derechos Humanos de la ANP, estas violaciones a la libertad de prensa ocurrieron durante los primeros 731 días de gestión de la presidenta Boluarte Zegarra.

Entre las mayores víctimas debido a los ataques durante el Gobierno de Boluarte fueron los medios digitales (327), televisivos (197), radiales (117), escritos (99) y medios de comunicación (192). Asimismo, las agresiones fueron recibidas de la siguiente manera: amenaza u hostigamiento (327), física y verbal (222), trabas al acceso a la información (64), intimidación judicial (47), discurso estigmatizandote (46), robo (17), entre otros.

Dina Boluarte respalda la gestión de Juan José Santiváñez y dice que es un "ministro valiente"

La presidenta Dina Boluarte inauguró la comisaría "Nuevo Progreso" de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Villa María del Triunfo, acompañada por el vocero presidencial Fredy Hinojosa. Durante su discurso, calificó las noticias "negativas" como intentos de debilitarla y expresó su respaldo al cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, destacando su labor en el cargo.

"Hay quienes no quieren reconocer estos avances, ellos estarían felices si ven a la presidenta Boluarte, a esta mujer andina, fracasar como gobierno, aquí está mujer que no se rinde y hace oídos sordos a las palabras necias y sigue trabajando por el Perú, solo hablan de noticias negativas que son meros rumores, ya sabemos quiénes son, no les vamos a regalar ministerios, aquellos que quieren trabajar tienen que ganarse el sueldo con el sudor de la frente (...) junto a mis ministros valientes como el ministro del Interior", declaró Dina Boluarte.

Dina Boluarte: presidenta agradece a la población por acompañarla, pese a haber colocado rejas para que no pasen

En el mismo evento, Dina Boluarte, al concluir su intervención en el acto, en compañía del ministro Juan José Santiváñez y del alcalde Eloy Chávez, expresó su agradecimiento "a la población que los acompaña". No obstante, el evento se llevó a cabo sin la presencia de ciudadanos, ya que se restringió el ingreso a los vecinos de la zona.

"Gracias por habernos cedido el terreno que, en menos de un año, estamos inaugurando esta comisaría de la mano de nuestra policía, de las juntas vecinales y con la población que acá nos acompaña", culminó Boluarte.