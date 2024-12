Rosa María Palacios en 'Sin guion', se refirió a la noticia de la extrabajadora del Congreso falleció tras recibir un balazo en la cabeza y pierna por supuestamente pertenecer a una red de prostitución enquistada el Congreso de la República que habría sido liderada por Jorge Torres Saravia.

"Él dice no puedo dar una hipótesis porque está en investigación, negó red de prostitución en el Congreso, lo negó rotundamente, dijo que iba a denunciar por difamación a los que lo habían difamado, dijo que no tenía nada que ver, pero no explicó porque en setiembre esta abogada había sido despedida del Congreso, dijo que no era una trabajadora de confianza pero luego dijo que le habían perdido la confianza, que salió con 7 más, habría que examinar las condiciones de esos 7", señaló.

Asimismo, RMP habló sobre la decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena de 3 años y 6 meses de prisión a Vladimir Cerrón por el caso 'Aeródromo Wanka', lo cual, según la periodista no significa que sea inocente o culpable, sino implica una nueva sentencia por no haber respetado el debido proceso.

"El TC no es una corte penal, no decide si alguien es culpable o inocente, eso lo decide la justicia penal. El TC garantiza que el debido proceso se cumpla, que los derechos constitucionales que tenemos en un procedimiento, se cumplan. No han dictado una resolución absolviendo al señor Cerrón, no, lo que han dicho al juez que lo condenó es señor, ud. no ha respetado el debido proceso, vuélvalo a juzgar, la sentencia es nula, vuelva a emitir una sentencia", sostuvo la abogada.

TC anula juicio contra José Chlimpler por caso cócteles

El Tribunal Constitucional invalidó el proceso judicial que hay contra José Chlimper, personaje relacionado al caso 'cócteles' de Keiko Fujimori, presento un recurso señalando que sus derechos han sido vulnerados por algunas formalidades incumplidas en la etapa de investigación preeparatoria.

"Alegó que no le dieron tiempo para defenderse ni se le dijo cuáles eran los delitos por los que se le imputaban, no se individualizó su caso correctamente, etc., entonces lo que dice el TC es que su derecho al proceso no se ha cumplido, regrese a la etapa en la que se incumplió su derecho que es la etapa de investigación preparatoria, por eso sale del caso cocteles, regresa a la etapa de investigación, tiene que entrar de nuevo a acusación fiscal, control de acusación y finalmente al juicio oral, tres años más y estamos jugando bien cerca a la prescripción", sustentó Palacios.