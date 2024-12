Freddy Hinojosa descarta renunciar a su cargo tras ser involucrado en presunta organización criminal

El vocero presidencial y jefe del Gabinete técnico de la Presidencia, Fredyy Hinojosa, descartó renunciar a su cargo, a pesar de que la Fiscalía allanó su vivienda por su presunto vínculo con una organización criminal dentro del programa QaliWarma durante el año en el que se desempeñó como director ejecutivo de dicho proyecto, desde marzo de 2019 hasta noviembre de 2022, en el Ministerio de Desarrollo.

Al ser consultado por la prensa sobre si dimitiría tras el allanamiento a su vivienda el 17 de diciembre, Hinojosa no brindó una respuesta directa sobre ese hecho. "Todos los funcionarios públicos están sujetos a una evaluación del superior quien los designa. En este caso, estoy dando las explicaciones del caso y si ustedes verifican la información que obra en la carpeta fiscal no existe ningún medio probatorio idóneo que me involucre con estos hechos irregulares", declaró.

Freddy Hinojosa minimiza investigación fiscal: "Se hace por un reportaje periodístico"

En ese contexto, minimizó las pericias fiscales alegando que se iniciaron por un reportaje de Cuarto Poder. "Esta diligencia se hace por un reportaje periodístico que hace referencia al dicho de un dicho. Es decir, una persona dice que otra le dijo que se tenía que hablar con Freddy. La empresa Fibroinca no fue proveedora del programa Qali Warma durante mi gestión", expresó.

Tras ello, insistió en que no existe ninguna acusación directa en su contra ni tampoco prueba de ello. "Si analizamos el caudal probatorio a nivel jurídico nos vamos a dar cuenta que no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal que niego categóricamente. No hay ningún motivo para generar privaciones a la libertad", manifestó.

Asimismo, agregó: "El día de hoy hemos dado todas las facilidades para que el Ministerio Público pueda ingresar al domicilio, revisar los documentos y pueda corroborar y esclarecer los hechos en relación a mi persona. No dudo en que hay responsables que tendrán que asumir".

¿Por qué la Fiscalía allana la vivienda del vocero Fredy Hinojosa?

La Fiscalía realizó un allanamiento en la casa de Fredy Hinojosa como parte de las indagaciones relacionadas con el caso Qali Warma, en el que se le investiga por la supuesta entrega de conservas en mal estado durante su tiempo como director ejecutivo del programa social. El operativo tiene como objetivo obtener pruebas tanto documentales como electrónicas, y se llevó a cabo en el contexto de una investigación por presunta corrupción, aunque su detención preliminar fue bloqueada por la legislación vigente del Congreso.

En esa línea, las oficinas de la empresa Frigoinca también ha sido allanada. Ellos produjeron y distribuyeron alimentos para el programa social, durante la gestión de Fredy Hinojosa en Qali Warma. La medida también alcanza a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).