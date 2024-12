Vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, no pudo ser detenido por ley del Congreso

En horas de la mañana del martes 17 de diciembre, personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un allanamiento a la casa del vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa. Desde las 4.30 a.m., su vivienda ubicada en el distrito de Pueblo Libre, viene siendo cateada en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma. Él no ha podido ser detenido por la Ley 32181 que deroga la detención preliminar para casos de no flagrancia.

Gracias a esta norma, el juez no pudo concederle al fiscal a cargo de este caso la solicitud de 10 días de detención preliminar, de acuerdo con información de RPP. El magistrado no pudo autorizar la detención del jefe del gabinete técnico de la presidencia.

"No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.", fue el inciso del artículo 261 que se derogó con la ley 32181.

Este punto ya fue restituido por el Congreso; no obstante, la presidenta Dina Boluarte aún no firma la autógrafa que está en Palacio desde horas de la mañana del lunes 16 de diciembre.