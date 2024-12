El congresista fujimorista, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el mensaje presidencial ofrecido por la presidenta Dina Boluarte la noche del último jueves 12 de diciembre. Luego de que la mandataria admitiera haberse sometido a una cirugía, el también presidente de la Comisión de Constitución minimizó el hecho y consideró que su posible ausencia en el cargo no es un tema que amerite "mayor discusión".

"En este caso, si estuvo cuatro horas sedada y en una sala de operaciones, tampoco creo que amerite un debate ni una discusión tan seria. Creo que la señora Boluarte tiene otros problemas complicados, como el de los Rolex y esas cosas, que sí son palabras mayores y realmente importantes, más que este tipo de situaciones", declaró.

El congresista evitó emitir un juicio sobre si la cirugía fue de carácter estético o no. Entre risas, señaló que sería un experto en temas médicos quien debería determinar la naturaleza de la intervención quirúrgica. Además, reiteró que la ausencia de Boluarte en el cargo no es un asunto grave y destacó que, en su opinión, el denominado caso Rolex, relacionado con un supuesto enriquecimiento ilícito, es un tema de mayor relevancia.

"No me atrevería a opinar sobre un tema que en realidad no conozco. Hay quienes dicen que, finalmente, la cara no le cambió. Eso podría respaldar que la operación no fue necesariamente estética ni de otra naturaleza. Eso lo tendrá que determinar la gente que sabe qué tipo de procedimiento tuvo", afirmó.

Boluarte acepta cirugía y retó a fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a investigarla

La presidenta Dina Boluarte reconoció públicamente haberse sometido a una cirugía nasal. La mandataria afirmó que esta intervención no afectó el desempeño de sus responsabilidades como máxima autoridad del país. Además, invitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a continuar con las investigaciones en su contra. Boluarte se mostró dispuesta a declarar e, incluso, revelar detalles de su historial médico.

Boluarte se refirió a las declaraciones de Alberto Otárola, ex presidente del Consejo de Ministros, quien confirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la operación tuvo lugar a mediados de 2023. La mandataria criticó lo que consideró una estrategia para tergiversar los hechos y dañar su imagen, señalando que se trató de un intento por incluir una supuesta intervención estética en la agenda pública. Asimismo, lamentó la rapidez con la que se abrió una nueva investigación fiscal basada, según ella, en argumentos infundados y personales, y cuestionó por qué no se aplica la misma celeridad en otros casos de interés público.

La jefa de Estado reafirmó que la intervención fue necesaria por motivos de salud y no por razones estéticas, explicando que buscaba mejorar su funcionalidad respiratoria. Subrayó que el procedimiento no le ocasionó incapacidad ni limitaciones para desempeñar sus funciones como presidenta, asegurando que luego de la intervención médica pudo firmar 91 normas.

"Una persona incapacitada de determinar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación no suscribe 91 normas que ahora dicen que fueron falsificadas las firmas. Ya no saben qué más inventar. La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta", manifestó.