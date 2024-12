La presidenta Dina Boluarte aceptó públicamente que se sometió a una intervención quirúrgica por fines "funcionales" y no estéticos, sin embargo, aseguró que tal intervención no perjudicó sus funciones como jefa de Estado. En ese contexto, se atrevió a emplazar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de continuar la investigación en su contra y citarla, pues está dispuesta a declarar e, incluso, revelar su secreto de historial médico.

Para ello se refirió a la declaración del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien confirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria sí se sometió a una operación a mediados del 2023. "En una sesión simbólica y orquestada para incorporar en la agenda una supuesta intervención estética. Querían tener argumentos viles, intranscendentes y personales para dañarme y con ello dañar la institución fiscal. Con estos dichos aperturaron una nueva carpeta fiscal en menos de 48 horas. Ya quisiera que así de agilita sea para los otros temas que también se ventilan públicamente", exclamó.

Acto seguido reafirmó lo dicho por Otárola, sin embargo, aseguró que no fue con fines estéticos. "Sí fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una operación necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria", dijo.

Sin embargo, aseguró que ello no afectó sus funciones como jefa de Estado. "No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta de la República porque el acto médico no me lo impidió", manifestó.

"Una persona incapacitada de determinar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación no suscribe 91 normas que ahora dicen que fueron falsificadas las firmas. Ya no saben qué más inventar. La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta", agregó.