El Congreso de la República presentó una moción de interpelación contra el ministro de Educación, Morgan Quero, luego de que el ministro, al ser consultado sobre los fallecidos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte en 2022, declarara que los derechos humanos son para las personas y no para las "ratas".

La moción lleva la firma de varios parlamentarios, entre los que se encuentran: Guillermo Bermejo, Jorge Coayla, Víctor Cutipa, Hamlet Echeverría (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), Norma Yarrow (Renovación Popular), Juan Burgos (Podemos Perú), Silvana Robles, Jaime Quito (bancada socialista), Sigrid Bazán, Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), entre otros. También figuran entre los firmantes los congresistas Carlos Zeballos y Roberto Sánchez, quienes previamente anunciaron su interés en presentar una moción de interpelación contra el ministro.

De igual manera, la congresista Margot Palacios (no agrupados) presentó una moción de orden ante el Pleno del Congreso en la que solicita la citación del ministro. La moción tiene como objetivo invitar al ministro Quero a declarar ante el Congreso de la República para "explicar los términos de su desafortunada expresión de diciembre de 2024 en un medio de comunicación nacional".

Izquierda: Moción de interpelación presentada contra ministro Quero. Derecha: Moción de orden del día para citar a ministro Quero a declarar ante el Congreso de la República | Fuente: Congreso de la República.

Morgan Quero: ¿Cómo se dieron las declaraciones del ministro sobre las víctimas de las protestas?

El 11 de diciembre, un día después de conmemorarse el Día de los Derechos Humanos, el ministro de Educación, Morgan Quero, reaccionó de manera ofensiva ante una pregunta de la periodista Almendra Ruesta, de La República. Ruesta le preguntó por qué el Gobierno no había expresado palabras sobre los fallecidos durante las protestas contra Dina Boluarte a fines de 2022 y principios de 2023, víctimas de la represión. Ante la pregunta de la reportera, Quero llamó "ratas" a las víctimas de las protestas.

"Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas", fueron sus palabras. No obstante, el área de comunicaciones del Ministerio de Educación dijo que Morgan Quero no se refería a las muertes durante las masacres de diciembre de 2022, sino a aquellos violadores de menores", indicó. Las declaraciones del ministro han generado reacciones negativas por parte de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de Lima. Ambas entidades han pedido evaluar la destitución inmediata del ministro.

Moción de interpelación contra Morgan Quero: estas serían las preguntas que respondería ante el Congreso de la República

Si se aprueba la moción de interpelación contra el ministro de Educación, Morgan Quero, el funcionario del Poder Ejecutivo tendrá que presentarse ante el Congreso de la República para responder las siguientes preguntas incluidas en el pliego interpelatorio:

¿Cuál es su opinión sobre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos?

¿Cuál es su postura sobre la vigencia de los derechos humanos en el país en la actualidad?

Explique y fundamente las razones de sus recientes declaraciones ante una reportera del Diario La República, realizadas el 11 de diciembre de 2024, en las que expresó: "Los derechos humanos son para las personas y no para las ratas".

¿Por qué considera a las víctimas de las protestas como "ratas" en lugar de como personas?

Explique si considera que declaraciones como estas, que evidencian un desprecio hacia un sector de la población, son compatibles con su función como Ministro de Educación, una labor al servicio de los maestros, los estudiantes y el país en general.

¿Cree que es apto para continuar al frente de la cartera de Educación, a pesar de mostrar conductas que reflejan intolerancia y prejuicios en temas tan sensibles como la violación de menores y, en general, los derechos humanos?

¿Considera que la protesta y las expresiones de rechazo al régimen son un derecho constitucional o un delito? ¿Qué justifica que haya comparado a quienes ejercen este derecho con "ratas"?

¿Cuál es su opinión y qué acciones ha tomado como funcionario sobre las muertes provocadas por este régimen en varias regiones del país, incluyendo la masacre de ciudadanos inocentes ocurrida entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, cuyos responsables aún no han sido llevados ante la justicia?