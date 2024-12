"El ministro de Educación, Morgan Quero, insultó a los muertos de las protestas contra Dina Boluarte luego de que la periodista de La República, Almendra Ruesta, le preguntara acerca de estos fallecidos durante la represión de fines de 2022 e inicios de 2023, a un día de haberse conmemorado el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Ante ello, y en medio de un gobierno que no sorprende con acciones ni declaraciones, se pensaba que el ministro había cometido una desfachatez.

"Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas", fueron sus palabras. No obstante, el área de comunicaciones del Ministerio de Educación aclaró que Morgan Quero no se refería a las muertes durante las masacres de diciembre de 2022, sino a aquellos violadores de menores.

Posterior a ello, el titular de la cartera de Educación se refirió acerca de las violaciones de niñas wampis y awajún, en Condorcanqui. En ese sentido, Quero indicó que vienen trabajando con las comunidades. "Hemos separado a los docentes que han estado involucrados más recientemente gracias a la participación de los proyectos de trabajo comunitario en cada una de las 18 residencias gracias a esto se ha podido prevenir esta situación se ha levantado la voz de los de las familias Se han llevado adelante las denuncias", dijo.

A estas declaraciones, agregó: "En todo el Perú, más de 1,000 supuestos y malos docentes violadores disfrazados de docentes han sido apartados; 459 en el caso de Amazonas ya no pueden volver a ser contratados, y estamos siendo muy firmes para que vayan a la fiscalía, se lleven a cabo los procesos y se haga justicia."