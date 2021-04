La candidata presidencial por Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, aseguró que la salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado para todos los peruanos.

En conversación con RPP, Mendoza indicó que el servicio de salud público debe ser reformado para que pase a ser ser uno más “fuerte” y “sólido”. Asimismo, criticó los excesivos precios de elementos fundamentales para el tratamiento de casos graves de la COVID-19, como el oxígeno medicinal y una cama en unidad de cuidados intensivos (UCI).

“No puede ser que la vida de alguien valga 3.000 soles, que cuesta un balón de oxígeno, o 200.000 soles que cuesta una cama UCI. Necesitamos reconstruir un sistema de salud público sólido, fuerte, descentralizado, plenamente integral, integrado también entre las distintas instituciones que proveen este servicio”, afirmó.

De igual manera, la aspirante al sillón presidencial reiteró que el plan de vacunación nacional contra el SARS-CoV-2 debe estar a cargo del Estado y no solo por el sector privado, tal como lo planteó Hernando de Soto durante una entrevista el domingo 4 de abril.

“Tiene que ser universal, gratuita y ordenada. De ninguna manera podemos permitir, como han planteado algunos candidatos, que la vacuna se convierta en un negocio y entonces la compra el que tiene billete y el que no tiene plata, ¿lo dejamos en el abandono? Eso no lo podemos permitir”, aseveró.

No obstante, Verónika Mendoza precisó que la adquisición de dosis contra la COVID-19 por parte del Gobierno no significa que el sector privado no pueda participar en la distribución de estas a nivel nacional. “Poniendo la salud y la vida por delante, no pensando en el lucro y en la ganancia”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.