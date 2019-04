Funcionario de Educación gana plaza siendo parte de la comisión evaluadora

Lo que pasó, en la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), es increíble. Uno de sus funcionarios, Erick Calcina Canaza, es especialista administrativo II, gracias a un proceso claramente irregular. Integró la comisión que sometió a concurso la plaza que hoy ostenta. Es decir, fue juez y parte.

Cuando Calcina era jefe de Administración, lo designaron como miembro alterno del grupo de trabajo que lo declaró ganador de la plaza que ejerce. Esto, con el aval del presidente de la comisión, Juan Rodolfo Monje Charaja, y la integrante titular Marisela Romero Herrera.

Los tres fueron encargados del concurso mediante la Resolución N.° 2516-2018-DREP de fecha 17 de octubre de 2018. Ese documento lo firmó el exdirector del DREP, Maximiliano Cornejo. En tanto, el proceso se llevó a cabo en diciembre de 2018.

Junto a Calcina Canaza, otras dos personas se presentaron para ese puesto, pero salieron de carrera durante la calificación de expedientes, dejando al funcionario como único postulante. Al final, lo declararon ganador.

Leguleyada a la vista

Erick Calcina Canaza respondió a La República por esta denuncia. Señaló que nunca fue notificado de la resolución que lo nominó como parte de la comisión y que por esto presentó su desistimiento de ser miembro alterno ante Juan Rodolfo Monje Charaja, presidente de la comisión del concurso.

Su respuesta es contradictoria. Cuando se le preguntó por qué renunció a ser parte de una comisión, pese a que, según él, formalmente no tenía conocimiento, sostuvo: “Es que me he enterado por ahí”. El abogado reconoció que es ilegal ser postulante y, a la vez, miembro del comité de concurso.

La República consultó especialistas en Derecho Administrativo. Estos explicaron que la versión de Calcina es "una ofensa legal". Adujeron que el desistimiento se debió presentar ante el exdirector que dispuso la conformación de la comisión. Posteriormente, se emite otra resolución aceptando la renuncia y se reconforma el equipo con otro miembro, mas nunca sucedió ello. “Esa es una coartada de mal gusto. Eso es absolutamente ilegal”, dijo el abogado Rogelio Torres, especialista administrativo.

Además, La República confirmó que no existe documento formal que acredite que Erick Calcina Canaza haya desistido al cargo legalmente.

Funcionario y postulante

Mientras Erick Calcina postulaba para ser especialista administrativo II, era jefe de Administración en funciones de la misma institución. Es decir, los dos primeros miembros de la comisión eran sus compañeros de trabajo. Además, se acreditó que, mientras era postulante, continuó trabajando con normalidad y cobró su sueldo de diciembre sin ningún descuento.

No presentó licencia alguna para postular. La información fue corroborada por el propio Erick Calcina, quien a esto contestó: “Asumo mi responsabilidad”.

Puesto fue direccionado

La oficina de Asesoría Jurídica emitió un informe y determinó que la designación de Erick Calcina, en el cargo de especialista administrativo II, es irregular y va contra el ordenamiento jurídico. El caso está pendiente de una determinación a cargo del abogado Roger Carrasco Zavala. Este tiene durante meses el expediente y aún no se pronuncia.

Los consejeros regionales informaron que la directora de la DREP, Lourdes Quispe, es pasiva frente a este y otros hechos irregulares.