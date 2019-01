El fujimorismo pierde poder con las nuevas comisiones

Esta vez no funcionó el boicot naranja. Pese a la protesta (y ausencias) de congresistas de Fuerza Popular (FP), el Consejo Directivo del Congreso ratificó ayer la recomposición de las comisiones para que se integren representantes de la Bancada Liberal, Cambio 21 y Unidos por la República.

Desde temprano, pareció que se iba a repetir la historia del último martes: no iba a sesionar el Consejo Directivo por falta de quórum. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sostuvo que, según el acuerdo de la Junta de Portavoces del lunes 28, correspondía la votación de la reestructuración de la conformación de comisiones ordinarias y especiales. Pero la bancada naranja se opuso, como era de esperarse.

El alboroto fue promovido por el vocero de FP, Carlos Tubino, y las legisladoras Luz Salgado y Karina Beteta. “¡Permítanme continuar con la sesión, por favor!”, demandó Salaverry. En paralelo, Tubino les gritó a los congresistas de las demás bancadas que apoyaron al presidente del Legislativo: “¡Ustedes son cómplices de este complot!”. Salaverry respondió que la protesta de FP corresponde a una estrategia que atenta contra la resolución del Tribunal Constitución que faculta la creación de nuevos cuadros políticos con congresistas disidentes.

Terminados los gritos, el presidente del Legislativo convocó a votación y, en ese instante, los congresistas de FP, incluidos los demás miembros fujimoristas de la Mesa Directiva, se retiraron de la Sala Miguel Grau, frustrando el veredicto por unos minutos. Del fujimorismo solo se quedó Alejandra Aramayo.

Tubino acusó a Salaverry y a la Junta de Portavoces de crear una componenda “chavista” con las nuevas comisiones. Sin embargo, el vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, anunció que planteará una moción de censura contra los demás miembros de la Mesa Directiva, Segundo Tapia y Leyla Chihuán, por abandonar la sesión.

En la misma línea, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, sostuvo que la queja de FP se debió a que “quieren usar el sentido común cuando les conviene”. “Están tomando de su propia medicina. Nunca quieren admitir sus errores y derrotas”, agregó Vásquez.

Ausentes casi todos los miembros de FP, la sesión se retomó. Ante la inminente moción de censura, Tapia y Chihuán retornaron a sus respectivos lugares. También se incorporó el congresista aprista Mauricio Mulder.

De esta forma, el Consejo Directivo llegó a un quórum de 17 y Salaverry convocó a votación. Con 13 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la recomposición de comisiones triunfó. Según el vocero de APP, esto refleja “el fin de la hegemonía” de FP. “Ya no podrán hacer y deshacer con su mayoría”.

Por su parte, Salaverry dijo que “para algunos es difícil asimilar los cambios”, en referencia a la actitud ofuscada de FP.

“Esto va a permitir que aquellos casos que no están siendo atendidos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o en la Comisión de Ética puedan de una vez procesarse y resolverse”, enfatizó.

Recomposición

La decisión del Consejo Directivo aún tiene que ser aprobada en el Pleno del Congreso para que la distribución se ejecute. Por ejemplo, la Comisión Permanente pasará a tener 28 miembros.

FP perderá a cinco representantes (ver infografía).

Asimismo, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, FP tendrá dos votos menos; en la Comisión de Ética, solo tendrá un congresista y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si bien mantendrá a sus ocho miembros, dejará de ser mayoría debido a las nuevas bancadas.

Nueva bancada

Falta la reestructuración de las comisiones ordinarias, en las que también es seguro que FP perderá poder. Claro está, la agrupación naranja no ha desistido de recuperar el dominio del Congreso.

Ayer mismo, el legislador Pedro Olaechea anunció –de improviso– la creación de la bancada llamada Acción Republicana (AR). El grupo también está integrado por Julio Rosas (ex APP), Marita Herrera (que de FP pasó a Cambio 21), Jorge Castro (ex Frente Amplio) y Salvador Heresi (ex Peruanos por el Kambio). Fuentes del Parlamento señalaron que detrás de la creación de esta facción se encuentra el fujimorismo.

Con AR, FP pretende mantener su fuerza en las comisiones. Es decir, una nueva bancada obligaría –de nuevo– a recomponerlas. Pero no es seguro que este plan pueda dar resultados (leer recuadro).

FP sabe que la cosa se puede poner peor para ellos. Se habla de tres nuevas disidencias. Además, está por definirse la vuelta de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Hay que sumar la censura a Tapia y Chihuán que de prosperar le restaría votos en el Consejo Directivo y la Comisión Permanente.

Observaciones a nueva bancada filofujimorista

- El congresista Salvador Heresi no podría integrar la bancada de Acción Republicana, según el reglamento del Congreso. El artículo 37 estipula que los grupos parlamentarios deben compartir "ideas o intereses comunes". Y el inciso 3 precisa que "en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado los congresistas que pertenezcan a un mismo partido". Heresi no forma parte de la bancada de PPK; sin embargo, mantiene su militancia.

- En el caso de la legisladora Marita Herrera, quien integró el grupo Cambio 21, el legislador de esta bancada Clayton Galván informó al cierre de esta nota que su colega aún no ha comunicado ni oficializado su retiro. Mientras tanto, Herrera pertenece formalmente al bloque de Kenji Fujimori.

- Todavía hay tres parlamentarios que no pertenecen a ninguna bancada: Roberto Vieira, Yesenia Ponce y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. No se sabe exactamente en dónde podrían recalar.